En los últimos días, las calles de Madrid se han llenado de banderas de España para protestar por el acuerdo al que Pedro Sánchez ha llegado con Junts, el partido de Carles Puigdemont, para conseguir la investidura y revalidar su cargo como presidente del Gobierno.

Un acuerdo que pasa por negociar la amnistía de los presos catalanes por la rebelión del año 2017, cuando Cataluña decidió organizar un referéndum ilegal para conseguir su independencia de España. Ante esto, los manifestantes han salido a protestar a las calles de la capital española, concretamente, ante la sede del PSOE.

Así, este viernes, Joaquín Prat ha comentado, en Vamos a ver, el comportamiento de los manifestantes destacando que los grupos radicales desvirtúan el carácter de la protesta y dan la razón a aquellos que apuntan que son solo exaltados.

"Como en todas las manifestaciones, de extrema izquierda, de extrema derecha, de antisistemas... los que la lían son los mismos. Los que no han cotizado en su puta vida, los que no saben lo que es pagar impuestos como un desgraciado, los que no aportan nada a la democracia de este país ni al Estado de Derecho. Siempre son los mismos en todas las manifestaciones, siempre".

Unas palabras a las que Patricia Pardo ha reaccionado apuntando: "Sí, los que luchan por la Constitución con banderas preconstitucionales". Por su parte, Prat ha continuado: "Da igual que sea una bandera con el pollo, una republicana con la estrella roja o una independentista catalana. La reivindicación y tu derecho a reivindicar lo que tú consideras oportuno está muy bien, todos podemos hacerlo".

"Pero estos van a lo que van, siempre, en todas las manifestaciones. Y yo los veo y pienso: 'Pero, tonto de los... Si no tienes más de veinte años, si el que te está azuzando detrás es el listo. Ese es el que nunca se va a manchar las manos, es el que te dice que tires el petardo, el que tira los cohetes amparado por tres o cuatro filas porque está detrás. Este es el que te está manipulando, el que te está utilizando como si fueses un borrego'. Luego llega la gente de la brigada informativa, que están ahí sabiendo la que se va a liar, y te trincan y te vas calentito a comisaría", ha sentenciado el presentador de Vamos a ver.