La nueva versión de Daniel Sancho para evitar la pena de muerte: "Edwin trató de violarme y yo me defendí"

Desde que Daniel Sancho ingresó en la prisión tailandesa de Koh Samui acusado de, presuntamente, asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, los abogados del bufete de Marcos García Montes se han esforzado por conseguir la libertad del hijo del actor Rodolfo Sancho.

De esta manera, las autoridades de Tailandia concluyeron con su investigación que Sancho había cometido un asesinato premeditado, se había desecho del cadáver del médico y, además, le sustrajo su pasaporte, por lo que la condena reclamada para Daniel Sancho es la pena de muerte.

Así, este martes, Vamos a ver ha desvelado cuál es la nueva versión de Daniel Sancho para evitar la pena máxima que pide la policía tailandesa: el español se aferrará ante el juez en que trató de romper su relación con Edwin Arrieta, algo que el cirujano no se tomó nada bien.

"Él intentó violarme y yo me defendí", será el argumento empleado por el chef español para convencer al juez de que el crimen no se cometió de forma premeditada. Sin embargo, tal como ha apuntado Patricia Pardo, esta nueva versión no encajaría con la investigación policial, en la que se han aportado los vídeos en los que se ve cómo Sancho compró los cuchillos con los que, supuestamente, descuartizó el cuerpo del cirujano.