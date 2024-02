Hace solo unos días, Pilar Vidal se sentó frente a Gema López en Espejo Público para explicar que, debido a una medicación que había tenido que tomar, había ganado peso y que, tras los tratamientos pertinentes, no había conseguido recuperar su figura.

Ante esto, el matinal puso a la periodista en contacto con un doctor que se comprometió a llevar a cabo un estudio exhaustivo del cuerpo y las rutinas de Vidal. Un gesto que ella agradeció y aceptó, pues consideró que necesitaba recuperar su salud y, para ello, perder peso.

Sin embargo, esto no sentó nada bien a Laura Fa, quien reivindicó los cuerpos de todos los tipos y aseguró que Pilar Vidal estaba promoviendo la "gordofobia". Este martes, ambas periodistas han enfrentado sus posturas en Espejo Público.

"Yo no cuestiono las decisiones individuales de cada uno. Que haga lo que le dé la gana. Pero es verdad que todas somos víctimas de la presión estética y no sabemos si está bien o mal de salud, pero le ponemos el foco encima de que tiene que bajar de peso. Eso es gordofobia. Evidentemente, no tenemos un manual para hacerlo todo perfectamente, pero que ella tenga más peso que nosotros no indica que esté peor de salud que los demás", ha destacado Laura Fa.

Ante esto, Pilar Vidal ha respondido a su compañera: "Me parece que es una activista de boquilla. Ella, precisamente, que también está sometida eternamente, hace dieta, se ha operado el pecho en un programa de televisión. Lo que yo estoy haciendo no es nada al lado de lo que ha hecho ella".

"Yo creo que las mujeres, muchas veces, estamos sometidas a una presión estética que nos va en contra y que es peligroso camuflarlo como un tema de salud. Yo a Pilar la quiero muy sana", ha sentenciado la Mamarazzi.