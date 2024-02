Mariló Montero, a Gonzalo Miró: "Ahora me vas a enseñar a mí a ser tertuliana"

Las tertulias de los diferentes programas de televisión cuentan, siempre, con colaboradores con posturas enfrentadas para, así, garantizar el debate. Sin embargo, en algunas ocasiones, en los espacios de entretenimiento se crean situaciones de verdadera tensión.

Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido este martes en Espejo Público, donde Mariló Montero y Gonzalo Miró trataban de aportar su opinión con respecto al caso Koldo que ha salpicado al PSOE por el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas defectuosas durante la pandemia de la Covid-19.

Así, antes de comenzar su aportación, Mariló Montero se ha dirigido a su compañero: "Espera, Gonzalo, que voy y esto te va a gustar. Le sienta mal que siempre esté en su contra. Le pone". Por su parte, el periodista ha respondido que estaba acostumbrado al discurso de la colaboradora.

Por su parte, Montero ha agregado: "Ahora me vas a enseñar tú a mí a ser tertuliana. Se me da mejor presentar, pero no se me da mal ser contertulia". Miró, sin embargo, ha apuntado: "No te pongas así, yo solo me río".

Tras este pequeño momento de tensión, Mariló Montero ha considerado que a Pedro Sánchez se le ha ido de las manos el control de José Luis Ábalos, a quien el partido socialista ha pedido la entrega de su acta de diputado; aunque Ábalos baraja la posibilidad de pasarse al grupo mixto.