Una de las afectadas por el incendio de Valencia llora al escuchar la chirigota de Cádiz: "Es feísimo, hay gente muerta"

Hace solo cinco días que las llamas consumieron el edificio de Campanar, en Valencia, en un incendio que se ha cobrado la vida de diez personas, entre ellas, dos niños. Este martes, Espejo Público ha podido hablar con una de las afectadas por la tragedia.

Patricia consiguió salir a tiempo del edificio junto a su hijo de cinco años y un amigo de este gracias al aviso de uno de los vecinos. Ahora, la mujer se encuentra haciendo los trámites necesarios para recuperar su documentación. Además, ha explicado que, aunque los bomberos están pudiendo subir a las viviendas, desconoce si en algún momento ella podrá regresar: "Hay casas muy afectadas a las que no se puede subir".

Asimismo, la afectada ha destacado la necesidad de investigar las causas reales del incendio hasta llegar al origen y, además, ha recalcado que está molesta por aquellos que aseguran que en la finca solo vivía gente adinerada: "Hay muchos niveles económicos, pero hay gente normal y trabajadores. Me da rabia que se diga que todos son millonarios y ricos".

Posteriormente, el matinal le ha puesto, en directo, la polémica chirigota de Cádiz que compara el incendio con las fallas de Valencia, a lo que Patricia, muy indignada y sin poder contener las lágrimas, ha criticado: "Me parece tremendo y feísimo. La semana que viene, cuando sean fallas, me voy a tener que ir de aquí porque mi hijo no puede ver la cremá ni yo tampoco, me parece tremendo".

"Entiendo que hay que animarse y reírse de vez en cuando porque, si no, nos vamos a morir todos, pero hay víctimas. Estoy aquí con la prima de la familia entera que ha muerto. No puedo decir más, me he quedado bloqueada. Esto es una desgracia, hay gente muerta. Una chirigota de desgracias de muertes humanas", ha sentenciado Patricia.