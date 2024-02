Pilar Vidal se emociona en 'Espejo público' al hablar de su sobrepeso: "Me encuentro fuerte y quiero volver a ser la que era"

Pilar Vidal se ha convertido en una de las colaboradoras más bromistas de Espejo Público. Sin embargo, hace solo unos meses, la periodista protagonizó un tenso enfrentamiento con Carmen Lomana debido a su peso.

Abordar este tema es algo que emociona a Vidal. Por ello, este jueves, ante Gema López, la periodista ha confesado que los últimos años de su vida "no han sido cómodos", pues ha ganado peso debido a una medicación que debía tomar.

Afortunadamente, Pilar Vidal ya se encuentra bien y no tiene que recurrir al tratamiento, pero no ha logrado volver a su peso y, en los últimos meses, ha acudido a un endocrino que le ha recomendado Ozempic, un medicamento inyectable que ayuda a perder peso. Esto, según el médico, le rebajaría el apetito, pero, aunque ha perdido algunos kilos, no ha sido lo que ella esperaba.

"Es una lucha que llevo interna y he pedido ayuda. Me encuentro fuerte y quiero volver a ser la que yo era. He arreglado muchas cosas de mi vida y no quiero abandonar nada", ha explicado la periodista, visiblemente emocionada. "Me estoy cuidando la salud mental, pero la física también es muy importante y yo ahora mismo no estoy saludable, y quiero estarlo".

Ante esto, y siendo conscientes del problema de salud física y mental que está padeciendo su compañera, Espejo Público la ha puesto en contacto con el doctor Rafael Guzmán, autor del libro Tu cuerpo, tu hogar, quien se ha ofrecido a tratar el problema de sobrepeso de Pilar Vidal.

"No es cuestión de ponerle una dieta, hay que abordar más temas. Habría que hacerle una entrevista en profundidad y valorar cómo es su día a día. Cómo duerme, a qué hora se acuesta, la calidad del sueño, el ejercicio físico que hace y cuántas ingestas hace al día", ha explicado el médico que, finalmente, ha destacado que lo importante es localizar "la causa primera que la ha llevado a esta situación". Respecto a la toma de medicamentos, Guzmán ha sentenciado: "Esto no se soluciona con un fármaco ni siendo reduccionista en cuanto al abordaje. La salud es multifactorial y no podemos jugar solo con un factor de la ecuación".

Finalmente, Gema López ha emplazado al doctor Rafael Guzmán a que acuda a plató la próxima semana para poder conocer en persona a Pilar Vidal y comenzar su tratamiento.