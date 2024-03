Patricia Pardo, sobre la libertad de Francis Montesinos: "Podría elegir parejas sexuales a las que no les lleve 60 años"

El diseñador Francis Montesinos ha dejado de ser investigado por un presunto delito de agresión sexual a un menor. Todo comenzó cuando, en 2022, Montesinos conoció a un joven que decía ser su admirador y que estaba enamorado de él.

Sin embargo, el objetivo del joven era claro: se hizo pasar por una persona mayor de edad y quedó con el diseñador. Una vez en casa de Montesinos, el joven grabó lo que sucedió y comenzó a chantajearle para que le pagase 500.000 euros a cambio de no difundir las imágenes.

Este jueves, Montesinos ha hablado con Vamos a ver: "Estoy bien, ya es suficiente. Imagínate si no ha habido ni juicio y mira si todos se han cebado. Ya era hora de que se acabara la cruz. No quiero contar cómo conocí a este chico porque me conoció él a mí. Soy una víctima".

Acerca del Monje Vidente, el diseñador ha destacado: "Mejor ni me lo nombres. Ese se piró de aquí, de España. Si no, ya estaría dentro, como los otros. El monje está en busca y captura desde hace mucho tiempo".

Por su parte, desde el plató del matinal, Patricia Pardo ha apuntado: "Él pudo demostrar que pensaba que iba a mantener relaciones sexuales con un mayor de edad. Lo que pasa es que dice que él está jodido, podría estarlo más, pero el caso está archivado, no se le va a juzgar más. Con lo cual, es una persona libre".

"Lo que pasa es que para no estar jodido, como él dice, a lo mejor podría elegir parejas sexuales a las que no les lleve 60 años. Yo me pregunto, ¿este chaval de 15 años ha elegido libremente hacer una felación a un hombre de 73 años? Me niego a blanquear su imagen", ha sentenciado la presentadora.