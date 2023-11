Nacho Abad, sobre las operadoras del 112 que atendieron las llamadas del incendio de Murcia: "Se aprecia desidia o falta de pericia"

El incendio que se desató en las discotecas de Murcia el pasado 1 de octubre, sigue generando una gran polémica y, por ello, las autoridades siguen investigando para dilucidar la causa del incendio y dar con los responsables de la tragedia que dejó 13 muertos.

Así, este jueves, En boca de todos ha podido acceder, en exclusiva, al sumario del incendio y el programa ha mostrado una parte de las 27 llamadas que recibió el 112 y en las que los afectados por las llamas pedían auxilio desesperadamente.

La reportera Clara Murillo ha tenido acceso a dichas llamadas y, en una de ellas se alerta del incendio, aunque la persona no sabe explicar lo que ha ocurrido, por lo que la operadora le pregunta si era una persona la que estaba sufriendo el fuego: "No, no sé lo que han tirado que está pegando fuego. Se está quemando la discoteca por dentro. Por favor, ¡vengan ya!".

En otra de las llamadas, un hombre deja clara cuál es la gravedad del incendio al asegurar: "La gente no puede respirar. ¡Ay, que me quemo!". Asimismo, otra persona explicaba que había un incendio en la discoteca, ante lo que la operadora responde que el aviso se había dado hacía una hora: "Hay uno solo dando manguerazos, que manden refuerzos". "Señora, están trabajando los bomberos en el incendio", aseguraba la operadora, a lo que la mujer insistía en que solo había una grúa y la operadora, de nuevo, respondía: "¿Y qué quiere que haga? Vaya usted y diga a los bomberos que manden más gente".

Otra de las víctimas señala que no había suficientes bomberos actuando contra las llamas: "He llamado porque no hay bomberos. La Policía está despejando la zona, pero aquí hace falta un cuerpo de bomberos". Tras escuchar el relato de las víctimas, Nacho Abad ha señalado que se apreciaba un cierto grado de "desidia" o "falta de pericia" en las operadoras del 112 que atendieron las llamadas.

Por su parte, Clara Murillo ha recalcado que los fines de semana el 112 recibe una gran cantidad de llamadas y que "cuando la gente bebe hacen llamadas que, en cualquier caso, no llegan a ser claras o no saben explicar muy bien qué pasa".