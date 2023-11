Ana Terradillos recibe el premio PR a Mejor Presentadora de magacine de televisión: "Sin vosotros no volaríamos alto todos los días"

El pasado miércoles tuvo lugar la entrega de los premios PRnoticias.com, que reconocen a los profesionales más destacados en sectores como la comunicación, el marketing, el periodismo, la salud y la política. Pese a que Ana Terradillos ha tratado de evitar el tema, sus compañeros no han pasado por alto que la presentadora había conseguido uno de los galardones.

Así, minutos antes de dar por finalizada La mirada crítica, Terradillos ha contactado en directo con la redacción del matinal, donde la periodista Mariate Díez ha hablado en nombre de todos sus compañeros: "Tú eres muy discreta y no quieres decirlo, pero ya sacamos pecho nosotros por ti para decir que recibiste el premio a la Mejor Presentadora de magacine de televisión".

"Un premio otorgado por los más sabios, el público, los lectores... Y, desde aquí, de parte de todo tu equipo, decirte que es un placer trabajar contigo. Merecidísimo premio porque no solamente eres una excelente profesional, sino también una gran compañera", ha recalcado la periodista de La mirada crítica.

Ante esto, Ana Terradillos ha respondido: "¡Qué bonito, esto no me lo esperaba! Que sepáis que el premio va dedicado a vosotros y a mis padres, mis aitás, porque todos los premios son para ellos; y a vosotros, los espectadores, porque sois los que nos hacéis al director y a mí volar alto todos los días. Si no, ¿de qué íbamos a estar así?".