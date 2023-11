Macarena Olona, sobre el papel de Vox en las manifestaciones de Ferraz: "El objetivo es crear el caos y salir engrilletados en la foto"

Desde que Macarena Olona publicó su obra, Soy Macarena: mi vida, mis ideas, mi camino, en el que no dudaba en criticar a la formación política Vox, de la que formó parte entre 2019 y 2022.

Así, este lunes, Olona ha contactado en directo con La mirada crítica para analizar la situación política actual, la formación del nuevo gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza y, además, también ha dado su opinión acerca de los disturbios que están teniendo lugar en Ferraz.

"Lo primero, recién conocida la composición del Gobierno de España, quiero desear el mayor de los aciertos a los ministros agraciados porque será bueno para los españoles. Para mí, el mensaje clave es que la batalla que emprendemos en esta legislatura va a ser una batalla jurídica, de ahí que hayan aglutinado en una sola cartera Presidencia y Justicia, bajo la batuta del ministro Félix Bolaños, el ministro perejil, que está en todas las salsas", ha comenzado la política.

Respecto a las manifestaciones en el centro de Madrid, Olona ha recalcado: "Existe un evidente descontento social como consecuencia de los últimos acontecimientos, fundamentalmente por la tramitación de la ley de amnistía, que es algo evidente y legítimo. Yo estoy a favor del derecho de manifestación, pero de unas manifestaciones cívicas y pacíficas".

Asimismo, sobre el papel de Vox en las movilizaciones, Macarena Olona ha apuntado: "Estas 16 noches consecutivas de disturbios en Ferraz han beneficiado a quienes no quieren que se hable de amnistía y han beneficiado a una formación política que ha encontrado en las calles y en el caos el foco que había perdido y que ya no va a tener porque, como consecuencia de la pérdida de escaños, ya no tienen ese cañón para ir ante el Tribunal Constitucional".

"Ortega Smith es la anécdota. Para ser justos, es una estrategia coordinada por parte de Vox. Empezó a convocar esas manifestaciones en torno a Ferraz, alentando a esos disturbios... pero no en primera persona, por eso no es responsable. Ellos se limitan a prender la cerilla y no aparecen como organizadores de las convocatorias", ha agregado Olona.

"Se ha convertido en la pasarela Ferraz por parte de algunos, es lo que buscaban precisamente, azuzar el caos para convertir esa calle en una pasarela. Hemos visto a políticos cobardes que acuden escoltados a la manifestación, justo antes de que se compliquen las cosas, abandonan por un lateral, dejando a la ciudadanía con los agentes", ha criticado la exdiputada.

Finalmente, Macarena Olona ha concretado cuál es, a su modo de ver, el objetivo de Vox en las manifestaciones: "La finalidad es hacer una fotografía engrilletados, os lo digo claramente. Hacer una utilización política del caos saliendo engrilletados. Hemos visto a un vicepresidente de un partido, a un político, me da igual la sigla del partido, que se pone a dar instrucciones operativas a nuestros agentes de la UIP, ¿nos estamos volviendo locos? ¿Qué es esta responsabilidad?".