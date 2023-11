Gonzalo Miró confiesa que le ofrecieron dinero a cambio de sexo: "Fue un hombre, pero no llegamos a hablar de cuantía"

Las investigaciones de Diego Revuelta se han convertido en uno de los puntos fuertes de los viernes para Espejo Público. Así, en esta ocasión, el periodista se ha adentrado en el mundo de los intercambios de pareja, hablando, incluso, con algunas personas que lo practican.

De esta forma, Revuelta ha propuesto a sus compañeros jugar a 'Yo nunca' aunque, en lugar de beber algo cuando sí has hecho lo que se expone, los presentes solo debían levantar un cartel en el que ponía 'Nunca' o 'Sí'.

Así, el periodista ha preguntado: "Yo nunca he recibido una oferta de dinero a cambio de sexo", a lo que Joaquín Torres, Marta Robles y Susanna Griso han respondido que nunca habían sido requeridos para una situación de ese tipo.

Sin embargo, la respuesta afirmativa de Gonzalo Miró ha sorprendido a todos: "Chicos, tampoco es un misterio. Me dijeron que habría un intercambio económico. Solo me pasó una vez, pero no llegamos a hablar de cuantía, fue un hombre".

Por su parte, Susanna Griso no ha podido evitar dar su opinión al respecto: "A mí me parece indignante que te ofrezcan dinero a cambio de sexo. Que ya se lo planteen, me indigna. A mí me resultaría muy ofensivo".