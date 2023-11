Laura Fa revela, sin querer, el nombre de la supuesta amante de Bertín Osborne: "¿Lo he dicho? Bueno, pues Marta no descarta hablar"

Desde que Gabriela Guillén aseguró estar embarazada de Bertín Osborne, los medios de comunicación han tratado de contactar con el cantante para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, a raíz de sacar a la luz otras supuestas amantes que Bertín ha tenido a lo largo de su vida, el artista se ha mostrado cada vez más reacio a los medios.

Así, hace solo unos días, Lorena Vázquez y Laura Fa, periodistas conocidas como Mamarazzis y colaboradoras de Espejo Público, desvelaron que Osborne habría tenido otra amante cuyo nombre comenzaba por la letra M.

Además, las periodistas apuntaron que se trataba de una mujer catalana, morena y 28 años más joven que Bertín Osborne. No obstante, el cantante se ha esforzado en negar esta información y, a través de Paloma García Pelayo, destacó que no sabía de quién hablaban las Mamarazzis.

Sin embargo, este viernes, Laura Fa ha contactado en directo con el matinal de Antena 3 para reiterar la información y, además, ha recalcado que esta mujer estaría pensando en hablar con los medios para contar todo acerca de su relación con el cantante.

De esta manera, durante su conversación con el resto de colaboradores, Fa ha destacado, sin darse cuenta: "Me da igual que Marta lo desmienta". Algo que ha generado un gran desconcierto en Gloria Camila: "Me ha sorprendido porque la conocemos como la persona 'M' y Laura ha dicho 'y me da igual que Marta lo desmienta'". Unas palabras que han generado las risas en el plató de Atresmedia.

Sin poder evitar reírse y con las manos tapándose la cara, Laura Fa ha señalado: "¿Lo he dicho, en serio? Mañana sale publicado el nombre en El periódico y como lo he escrito yo... ¿No he dicho el apellido, no? Por favor, no me contéis nada que no pueda contar. Bueno, pues un saludo a Marta".