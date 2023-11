La hermana de Esther López, sobre el principal sospechoso del asesinato: "Óscar es perverso. Llegó a venir a abrazarme"

La muerte de Esther López, en Traspinedo, supuso que la Guardia Civil se pusiera, rápidamente a investigar el caso como un asesinato, descartando así que la joven hubiera sido atropellada de manera accidental. Así, este viernes, Alfonso Egea, periodista y colaborador de Vamos a ver ha revelado la conclusión a la que llegaron los agentes tras la investigación.

"Esther se quedó desvalida y Óscar regresó andando hasta su domicilio", ha destacado Egea que, además, ha apuntado que el presunto culpable se montó en su coche, donde se encontró ADN de la víctima, y "con ese vehículo se produciría lo que sospechábamos: un atropello intencionado".

Asimismo, el periodista ha señalado que en el informe se detalla cómo se comportó Óscar: "Él ve y asiste al fallecimiento de Esther López. Se quedó mirando y estuvo en condiciones de poder reclamar ayuda para salvarle la vida. No la dejó y Esther murió, hay indicios de que él comprobaba su estado y, por no pedir ayuda, murió".

Este viernes, Inés López, hermana de la víctima, ha visitado el plató del matinal de Telecinco: "No es justo que la gente que le contrata viajes o con la que se cruza por la calle no sepan quién es, ¡las personas deberían ponerle cara y deberían juzgarle ya!".

"Óscar tiene una mente perversa. Ha ido a batidas a buscar a mi hermana, ha ido a abrazarme llorando, es que me entran ganas de vomitar... Intentó ir a abrazar a mi padre, llorando, y mi familia no se lo permitió porque ya era todo muy raro. Antes de las batidas, cuando una persona no se preocupa por una amiga que no ha llegado a casa durante tres o cuatro días... Es que era muy raro", ha agregado Inés López.

"El día que atropellaron a mi hermana, Óscar intentó inculpar a Carolo", ha agregado la hermana de Esther López. Alfonso Egea, por su parte, ha apuntado: "Es un informe de 400 páginas, en la página 2 se detalla que Óscar llamó a la Guardia Civil para decirles que 'esta chica desaparece mucho, estad tranquilos'".

"Para que se haga justicia, llevamos un año luchando mes a mes contra un sistema lento, no considero que sea igual para todos. No entiendo qué hace esta persona sin estar detenida, con indicios que mostraban claramente. Es una persona que no tenía que haber nacido jamás en la vida", ha agregado Inés, con lágrimas en los ojos.

"Vengo para que la gente sepa lo que ha hecho. Hay un informe en el que se relata con exactitud todo, pero eso no se lo lee la gente. La gente se cree lo que sale en la televisión o en el periódico, pues vengo para que sepan lo que ha hecho Óscar", ha sentenciado la hermana de Esther López.