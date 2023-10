Las mejores frases de Miguel Ángel Revilla en 'El Hormiguero': "Llamé Pedro Sánchez, pero no hubo respuesta" o "ahora duermo mejor"

Una vez más, Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, consumió todo el tiempo de emisión de El Hormiguero en su visita este miércoles a Pablo Motos.

El cántabro habló de su faceta más personal, apartado del gobierno de su región y analizó la actualidad política con el presentador, enviándole mensajes directos a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Miguel Ángel Revilla, en 'El Hormiguero' CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Las frases más destacadas del invitado en El Hormiguero de este miércoles fueron:

- "Nunca he ido de presidente, por eso no he notado el cambio".

- "Ahora estoy preparando el relevo de mi partido y conociendo España porque es maravillosa".

- "Hubo un señor que, sin conocerme en persona, se ofreció a donarme un riñón".

- "Mi mujer tuvo momentos muy duros con la quimioterapia, pero los análisis van bien".

- "Desde que he dejado de ser presidente como más, duermo mejor y bebo lo mismo".

- "Siempre ceno fruta y para comer, no me puede faltar vino".

- "Los españoles somos compasivos con el perdedor, eso pasa cuando pierdes unas elecciones y eres mayor".

Miguel Ángel Revilla, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

- "He subastado ya más de 50 cuadros con mi cara que me han regalado en estos años y tengo en el garaje otros 50".

- "Pedro Sánchez, cuando empezó, yo le apoyé y él me llamaba para consultarme y que le dijera lo que pensaba".

- "Después de las elecciones le llamé para darle mi consejo, pero no hubo respuesta".

- "España no se rompe, no la ha roto ni Fernando VII y Pedro Sánchez no la puede romper porque hay jueces".

- "A Pedro le diría que creo que se está metiendo en un camino complicado, esto está abocado a unas elecciones".

- "Va a cometer el error de no convocarlas, cuando en una repetición, los independentistas irían a menos".

- "A Feijoo le diría que cuando la gente vio que esto de gobernar con Vox iba en serio, le mató, España no es de extremos".

- "Ahora noto en España falta de vocación, los partidos son ahora una agencia de colocación".

“Si no haces amigos más allá de Vox no serás presidente”, el mensaje de @RevillaMiguelA a @NunezFeijoo #RevillaEH pic.twitter.com/CAd7swulwv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 4, 2023

- "En 1975, cuando era director de un banco, ganaba más que como político. Tenía un chalet, un Peugeot 505 Turbo, un barco con marinero... y al pasarme a política, me fui a vivir a casa de mi hermana".