Miguel Ángel Revilla explica en 'El Hormiguero' los dos 'síndromes' que sufren los expolíticos al dejar sus cargos

Miguel Ángel Revilla, ex presidente de Cantabria, visitó este miércoles El Hormiguero para analizar la actualidad política del país y comentar con Pablo Motos su situación actual.

"¿Cómo estás sin ser presidente?", le preguntó el presentador. "No ha cambiado casi nada mi vida el dejar de ser presidente de Cantabria"; contestó el invitado.

Y explicó que no había sufrido los dos síndromes que sufren los expolíticos al dejar sus cargos: "El primero es de los guardaespaldas. Yo no he llevado nunca, ni en la peor época de ETA", comentó.

"Pero conozco a exministros que siguen llevando, tienen ocho en nómina por los turnos. Y eso lo pagamos todos... Creo que les gusta entrar en un sitio y que les miren", reconoció el cántabro.