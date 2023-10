Pablo Motos llama la atención a Miguel Lago en 'El Hormiguero': "Pareces un muñeco de cera"

Este martes, tras la entrevista a Blanca Suárez y Enric Auquer (que presentaron su nueva película, Me he hecho viral), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad de El Hormiguero con Rubén Amón, María Dabán, Miguel Lago y Juan del Val.

Uno de los primeros temas que trataron fue la investidura de Pedro Sánchez: "Cuando le diga al rey que si se acuerda cuando hubo una rebelión y que los artífices de eso son la clave de mi gobierno...", destacó Amón.

María Dabán, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"El rey, en ese sentido, es un español más que tiene que tragar con esto, como vamos a tener que tragar todos", le contestó Del Val. Mientras que Dabán opinó que "el discurso de Sánchez va a ser ganador sí o sí, si le sale bien será presidente y si le sale mal dirá que no ha cedido, se presentará a las elecciones y desmontará el discurso del PP".

"¿PNV y Sumar hacen en estos momentos teatro?", les preguntó el presentador. "El gobierno del PNV en el País Vasco depende del PSOE y Sumar estaba diciendo antes de ayer que será un gobierno progresista… Es todo cosa de sillones", afirmó la periodista.

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Me hace gracia lo de pactar cuando no se pacta nada, es todo ceder. Un Estado de derecho que premia al delincuente y se castiga a sí mismo, es como declarar una democracia fallida", señaló Amón. "Yo no sé en qué situación de desprotección va a quedar el Estado después de esto", aseguró el escritor.

Motos se percató que uno de sus colaboradores, Miguel Lago, no participaba en la charla, por lo que le miró y exclamó: "Pareces un muñeco de cera", llamándole la atención y logrando que también opinara en el resto de la tertulia.