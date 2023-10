Blanca Suárez en 'El Hormiguero': "No le doy muchas vueltas a lo que subo a redes sociales"

El Hormiguero recibió este martes la visita de Blanca Suárez y Enric Auquer, que presentaron su nueva película, Me he hecho viral, que se estrenará en cines el próximo 11 de octubre.

La comedia cuenta la historia de una joven que, en pleno vuelo con su marido, descubre que él le es infiel. Su airada reacción dentro del avión convierte a la protagonista en la sensación viral del momento y, a su regreso a casa, su vida cambia radicalmente.

Enric Auquer y @blancasuarezweb nos presentan “Me he hecho viral”, una comedia extraordinaria que se estrena en cines el 11 de octubre #BlancaEnricEH pic.twitter.com/SD7haq5E8J — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 3, 2023

"Si no fuera una comedia, os darían un Goya", afirmó Pablo Motos. A raíz de la trama de la película, el presentador les preguntó por sus redes sociales: "Yo no tengo", admitió Auquer.

La actriz, por su parte, comentó que "no le doy muchas vueltas a los que subo a redes sociales. No me obsesionan, pero soy consciente de que tengo cierta repercusión".

Hoy han venido a divertirse a El Hormiguero, ¡@blancasuarezweb y Enric Auquer! #BlancaEnricEH pic.twitter.com/gCDkZOIwML — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 3, 2023

Y añadió: "Tengo muy claras las líneas que no puedo ni quiero cruzar", reconoció la invitada, que tiene casi 5 millones de seguidores en Instagram.

El personaje de Suárez descubre que su pareja le es infiel mirándole el móvil: "Hacer eso me parece gravísimo. Creo que es una de las mayores faltas de respeto con tu pareja", reconoció la actriz.