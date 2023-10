David Bisbal se emociona en 'El Hormiguero' al hablar de la enfermedad de su padre: "Se te parte el alma, es durísimo"

El Hormiguero recibió este lunes la visita de David Bisbal, que presentó su nuevo disco, Me siento vivo, y el documental que habla de sus 20 años de carrera, Bisbal.

En el formato que llegará a Movistar Plus+ el 17 de octubre, el artista habla tanto de su faceta profesional como personal, donde aparece su padre, Pepe, que padece Alzheimer.

"No nos reconoce ni a mis hermanos ni a mí y, a veces, tampoco a mi madre, que siempre está con él", comentó el invitado. "Nosotros ya nos hemos ido acostumbrando, pero fue duro la primera vez que no me reconoció", añadió.

David Bisbal, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Si le digo que quién soy, me contesta que le sueno, pero no sabe ubicarme bien. Ahí se me parte el alma", admitió Bisbal. "Empiezas a notar que no conoce ni a sus nietos, ni siquiera a veces a mi madre... Es durísimo", explicó.

Eso sí, "se acuerda muchísimo de su época de boxeador y de que es almeriense. Es muy fuerte. Yo le gasto bromas muchísimas veces y le digo: Tenemos aquí al siete veces campeón de España en diferentes categorías, el granadino José Bisbal. Y él me dice: No, almeriense".

"Dentro de la nostalgia o del mundo donde vive ahora mismo, hay momentos también graciosos. Y en esos momentos de alguna manera trato de cobijarme. Es durillo, pero también es cierto que él ha sido una persona muy bromista durante toda su vida y tratamos de recordarlo así", concluyó el tema el invitado.

David Bisbal, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Su otro sueño

Por último, Bisbal también desveló que él no aspiraba a ser cantante: "Iba para guarda forestal, me gustaba muchísimo, pero siempre he sentido la música desde mi infancia, aunque no lo hice en serio hasta que se hizo realidad con la orquesta", recordó.

Aunque "al principio vomitabas antes de actuar en aquellos tiempos con la orquesta porque me daba vergüenza salir, también las canciones que tenía que cantar… y encima mis amigos venían a los pueblos a reírse de mí", comentó.

Entonces, Motos le preguntó: "¿Ahora te sigues poniendo nervioso?", a lo que el cantante contestó: "Sí, me pongo nervioso, pero es un nervio que me ayuda, me siento tranquilo porque sé que tengo un equipo respaldándome".