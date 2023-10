Joaquín Prat anima a Isa Pantoja a dos días de su boda: "Disfruta de tu día con los que sí quieren estar compartiéndolo contigo"

El pasado martes, 10 de octubre, Isa Pantoja y Asraf Beno contrajeron matrimonio legalmente en una notaría de Fuenlabrada (Madrid). Sin embargo, la pareja celebrará el enlace el próximo viernes 13 de octubre en Sevilla.

Este miércoles, Vamos a ver ha contactado en directo con Isa, quien ha destacado que el matrimonio se ha llevado a cabo en régimen de gananciales: "Ya que te casas... pues así". Algo que, para Joaquín Prat ha sido "la primera cagada".

Asimismo, aunque la joven ha querido ocultar su vestido de novia, durante uno de los reportajes se ha podido vislumbrar que el traje es blanco, de tirantes, y cuenta con adornos de pedrería. Además, la propia Isa ha apuntado que llevará un velo.

Además, Isa ha confirmado que su luna de miel está programada para "final de octubre" y que durará "unos diez días". Respecto a las joyas, la joven ha confesado que no quiere que tengan ningún tipo de color y, además, ha señalado que se ve mejor con tonos de oro blanco.

Tras esto, Isa ha destacado que en el día de ayer echó de menos a su madre durante la firma del documento que la unió legalmente con Beno, pues en ese momento solo estuvieron su amiga y representante, Sonia, su hijo Alberto y la madre del novio.

Por su parte, Joaquín Prat ha querido mandar un mensaje de apoyo a la joven: "La familia es lo único que no se elige en la vida. Tú tienes la suerte de tener a la familia de Asraf". Sin embargo, Isa no ha ocultado su tristeza y malestar: "Me gustaría que mi madre estuviese conmigo el día de mi boda, pero me habría valido con verla unos días antes".

Finalmente, el presentador del matinal, ha apuntado: "En esta vida, aunque seas buena persona, a veces te llevas golpes. Muchas veces dices 'pero, ¿por qué, si yo no le voy haciendo mal a nadie?, si yo solo intento ser feliz y querer a los míos'. Da igual, la vida es así, es recibir golpes de vez en cuando".

"Te mereces toda la felicidad del mundo porque eres una gran mujer, un cielo de niña y tienes un corazón enorme. Así que, disfruta de tu día con los que, como tú dices, sí quieren estar compartiéndolo contigo. Un beso enorme", ha sentenciado el presentador ante una Isa Pantoja visiblemente emocionada.