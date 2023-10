Edmundo Arrocet responde a Carmen Borrego y Terelu Campos: "Solo tienes que ver todas las exclusivas que han hecho cobrando"

Después de la entrevista en exclusiva que Bigote Arrocet concedió a la revista Diez minutos, han sido muchos los medios de comunicación que han tratado de hablar con el humorista que ha preferido mantenerse apartado... hasta ahora.

Así, este miércoles, Pepe del Real ha mostrado, en Vamos a ver, la conversación que, en exclusiva, ha podido mantener con la expareja de María Teresa Campos. Una entrevista que tiene una duración de 45 minutos en la que Arrocet se defiende de todas las críticas.

De esta manera, Bigote Arrocet ha destacado que sí hubo una proposición de matrimonio por parte de la comunicadora que él mismo rechazó: "Qué te parece, me dice, y si nos casamos y te quedaría una pensión maravillosa. Si yo me hubiera querido casar con Teresa estaría ahora mismo cobrando la pensión y a lo mejor hasta con deudas".

"Estoy cansado de ser un chulo, como han dicho, de ser un sinvergüenza. Después que el que maté a la mamá soy yo. Lo único que tienes que ver son todas las exclusivas que han hecho cobrando y ya me dirás tú... saca la cuenta de que yo me fui, de cuántas exclusivas se han vendido y no por mi parte", ha agregado el actor para referirse, de nuevo, a Carmen Borrego y Terelu Campos.

Asimismo, respecto a la presunta infidelidad a María Teresa Campos con Gema Serrano y las imágenes en las que, presuntamente, se les ve juntos en una posición muy cariñosa, Edmundo ha sido muy tajante: "No he tenido absolutamente nada con ella. ¡Se ha acostado medio mundo conmigo!". Finalmente, Arrocet también ha tenido unas palabras para Joaquín Prat: "Dile al presentado que sea justo. ¡Tiene que ser neutro!".