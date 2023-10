Carmen Borrego, tras las declaraciones de Bigote Arrocet: "He tomado acciones legales, no vamos a permitir ni una difamación más"

La entrevista en exclusiva de Edmundo Arrocet a la revista Diez Minutos sigue dando mucho que hablar. El humorista no dudó en destacar que las hijas de María Teresa Campos se habrían desentendido de la comunicadora y ni siquiera iban a visitarla.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Carmen Borrego, hija pequeña de la periodista, que, este martes, ha participado en el Club Social de Vamos a ver, desde donde ha contestado a las acusaciones vertidas sobre ella misma y sobre su madre.

"Yo ya he tomado acciones legales y las voy a mantener. No vamos a permitir ni una difamación más. Creo que hay que ser muy malo para decir que 'ojalá mis hijos me hagan a mí lo que yo le hice a mi madre' y ojalá me lo hagan porque yo lo único que le he hecho a mi madre es quererla", ha advertido, en exclusiva, la colaboradora del matinal presentado por Joaquín Prat.

"Ya está bien de verter mierda sobre alguien que no está", ha agregado Borrego que, finalmente, ha contestado a las declaraciones de Gabriela Arrocet, hija del actor, quien acusó a la propia Carmen y a Terelu de ser "intrigantes y tóxicas": "Tú sí que eres digna hija de tu padre".