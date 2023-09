El abogado Joaquín Moeckel se compromete con los vecinos de Cala, Huelva, para que los niños tengan un transporte escolar decente

La necesidad de un autobús escolar para que los niños puedan llegar a los centros escolares y asistir a las clases con normalidad se ha convertido en un verdadero problema para las familias del municipio de Cala, en Huelva.

Los vecinos de Cala han mostrado, este jueves, su descontento en En boca de todos durante una conexión en directo con el matinal. Así, los afectados han denunciado que solo hay un autobús escolar que se encarga, en un solo viaje, de recoger a los niños de diferentes municipios para llevarlos al centro escolar.

Sin embargo, aunque esto pudiera parecer normal, lo cierto es que los padres han denunciado que no todos los niños caben en el autobús y que, por tanto, aquellos que no tienen sitio cuando el vehículo pasa a por ellos, se quedan sin ir a clase.

"Si no encuentras sitio en el bus, no vas a clase", ha destacado una de las madres de Cala; mientras que otra ha recalcado que, pese a pagar el servicio de ruta, en muchas ocasiones tienen que llevar ellos mismos a los niños al colegio por no encontrar sitio en el autobús.

Al ver el caso, desde el plató del matinal, el abogado Joaquín Moeckel se ha comprometido con los habitantes de Cala a hablar con la consejera de educación de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, a quien ha asegurado que conocía personalmente. Así, para no dejar pasar más el tiempo, el letrado ha llamado en directo a la consejera, quien ha comentado que es una denuncia que ya están teniendo en cuenta desde el organismo correspondiente y que darían una solución a los niños "lo antes posible".

Sin embargo, aunque las familias de Cala han agradecido la labor del abogado, han considerado que la promesa de la política no era suficiente y que, hasta que el problema no se solucione, lo que puede llevar tiempo, los niños seguirán sin poder acudir al colegio. Por ello, han finalizado la conexión gritando que quieren una solución "ya".