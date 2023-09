Una madre reivindica la posibilidad de estar infeliz con la maternidad: "Mi familia me dice que no los hubiera tenido"

La maternidad puede ser uno de los momentos más especiales para muchas familias. Sin embargo, en muchas ocasiones, esta experiencia se dulcifica e, incluso, se asume que las madres y los padres no pueden poner pegas al comportamiento de sus hijos.

Este tipo de situaciones es lo que Merche Gutiérrez ha decidido poner de manifiesto tanto en sus redes sociales, donde se identifica como una 'madre real', como durante su conexión con Espejo Público en la mañana de este jueves.

Según el informe 'Las invisibles', el 87% de las mujeres encuestadas responden que sí volverían a ser madres si pudieran regresar en el tiempo. Sin embargo, el 9% no lo tiene claro y el 3%, directamente, asegura que no lo volvería a ser. Asimismo, una de cada diez mujeres se arrepiente de haber sido madre; el 5% afirma ser poco feliz con la maternidad y el 7% se siente totalmente infeliz con esta etapa de su vida.

Así, en uno de sus vídeos, Merche asegura que su hija "no duerme absolutamente nada" y la única manera de mantenerla tranquila es tenerla cogida en brazos todo el tiempo: "Si la pongo en el sofá, llora; si la pongo en la cuna, llora; si la pongo en la hamaca, llora. Yo me río, pero tengo unas ganas de llorar, coger la maleta e irme de mi casa que no son ni medio normales".

Durante su conexión con Espejo Público, la mujer ha agregado: "Creo que, incluso, las propias madres crean una perfección a otras madres que hay que seguir y en el momento que nos quejamos ya lo estamos haciendo mal. No tiene nada que ver el sentimiento con el pensamiento. Yo puedo sentir muchísimo amor por mis hijos y pensar, todos los días, que estoy hasta las narices".

Respecto a los mensajes que recibe a través de sus redes sociales, donde acumula más de 75.000 seguidores, Merche ha destacado que, aunque encuentra apoyo, también encuentra críticas: "Hay muchas personas que no están preparadas para encontrarse con esta franqueza. Realmente, muchas pensamos así, pero no nos atrevemos a decirlo por el qué dirán. Incluso, la propia familia te dice 'bueno, pues no haberlos tenido'. Te sientes reprimida y me critican por el hecho de que si tú te quejas de una vida que tú has escogido ya no eres buena madre ni buena mujer ni buena esposa... y no tiene nada que ver".