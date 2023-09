Susanna Griso fue víctima de la inteligencia artificial en ARCO: "Aprovechaban los 'frames' en los que teníamos la boca abierta"

En los últimos días, todos los programas informativos se han hecho eco de la manipulación de una serie de fotografías para, mediante el uso de la inteligencia artificial, desnudar a mujeres. Todo ha sucedido en Almendralejo (Badajoz) y se calcula que pueda haber hasta 30 víctimas.

Sin embargo, puesto que los implicados en esta red de fotografías son menores inimputables, no se podrán tomar medidas legales contra ellos. Una decisión que ha indignado a los colaboradores de los diferentes matinales informativos de nuestro país.

Así, este miércoles, desde Espejo Público, la periodista Marta Robles ha recordado que antes del nacimiento de la inteligencia artificial ya existían portales donde, como reclamo, aseguraban tener fotos de mujeres famosas desnudas entre las que se encontraba ella misma.

De la misma manera, Susanna Griso ha contado su propia experiencia: la presentadora ha explicado que acudió a la exposición de arte ARCO con sus hijos y entró en una sala oscura en la que se escuchaban gemidos. En el interior, se encontró con la imagen de varias presentadoras, entre las que se encontraba ella misma.

Griso ha recalcado que los autores del 'montaje' "aprovechaban los frames en los que tenía la boca abierta" para simular que estas presentadoras estaban haciendo una felación. Ante esto, la periodista consultó si este uso de su imagen era denunciable y la respuesta que obtuvo es que era arte.

Finalmente, Mariló Montero ha destacado que en este tipo de montajes "usan el frame que les interesa y al lado ponen una fotografía que vaya acorde a su mentalidad perversa": "Lo que me interesa a mí saber es qué mente puede diseñar una aplicación para desnudar a otras personas. Si estás trabajando en la inteligencia artificial qué beneficios sacas con eso. Una persona que hace esa aplicación tiene que estar sometida una reglas civiles. A la legislación europea no le da tiempo a seguir el ritmo del avance de la inteligencia artificial y no se establece una norma fija".