Lecquio, sobre las lágrimas de Carmen Borrego en 'Así es la vida': "No forma parte de tu trabajo hablar de la pena que sientes"

La muerte de María Teresa Campos sigue siendo uno de los temas más tratados en los matinales informativos debido a la reaparición de Carmen Borrego en televisión y a la entrada de Gustavo, el chófer de la presentadora, en Gran Hermano VIP.

Así, el pasado miércoles, Borrego se incorporó al equipo de Así es la vida como colaboradora del espacio presentado por Sandra Barneda. El programa le preparó algunos vídeos con los mejores momentos de María Teresa en televisión y la hija de esta no pudo evitar emocionarse.

Este jueves, Vamos a ver ha recuperado las imágenes del programa de las tardes de Telecinco y los colaboradores del Club Social no han dudado en comentar las lágrimas de Carmen Borrego.

De esta manera, Sandra Aladro ha destacado que la vuelta al trabajo de Carmen Borrego no es como la de cualquier persona tras haber perdido a un ser querido: "Yo no siento que ayer Carmen Borrego diese pena, siento que volvía al trabajo para hablar, además, de su pena. No es como el que vuelve al trabajo a una oficina a hacer transferencias bancarias. Es que, encima, tenía que analizar unos vídeos maravillosos y preciosos".

Unas palabras que no han sentado nada bien a Alessandro Lecquio, quien ha apuntado: "Yo no estoy juzgando, lo he dicho claramente. No es necesario hacerlo, no tienes ninguna obligación, te puedes negar. No forma parte de tu trabajo hablar de la pena que sientes por una madre que has perdido. Eso no forma parte del trabajo. Te puedes negar".

"¿Me vas a decir tú a mí lo que tengo que decir? Creo que no habéis pasado ninguno por lo que yo he pasado. He perdido a mi padre con once años, a mi madre hace poco y a un hijo. Entonces, sé perfectamente de lo que estoy hablando. Me parece que te puedes negar. No hace falta ir a hablar en televisión de lo que sientes por un ser querido que has perdido", ha sentenciado el conde, muy alterado.