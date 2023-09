Tensión entre los vecinos y los okupas de Arganda del Rey: "Me voy a llevar a tu hija para venderla en el mercado negro"

La tensión entre los vecinos de Arganda del Rey y los okupas de la localidad se han convertido en un verdadero problema para los ciudadanos del municipio madrileño. Este jueves, En boca de todos ha arrancado el programa con una conexión en directo desde el lugar de los hechos.

La situación, según los vecinos, se ha vuelto insostenible y el problema ha llegado tan lejos que, incluso, uno de ellos ha asegurado que un okupa le amenazó diciéndole: "Me voy a llevar a tu hija para venderla en el mercado negro".

Asimismo, los vecinos de la localidad han destacado que, desde hace meses, el matrimonio de okupas los tiene amenazados y han llegado a intimidarles con una pistola: "No podemos más, no me salen las palabras, esto no va a parar hasta que nos hagas algo. Nos compramos la casa hace cinco años y esta situación es así desde el principio".

"Es un infierno vivir aquí", ha señalado otra de las vecinas del municipio. Además, el matinal ha podido hablar con una de las okupas conflictivas, quien se ha esforzado en negar todas las acusaciones y reproches vertidos por los vecinos.