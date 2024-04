La esperada vuelta de Carmen Borrego a Así es la vida se ha producido este lunes. Después de su regreso de Supervivientes y la exclusiva de su hijo José María Almoguera para la revista Semana, donde ha responsabilizado a su madre de aspectos como su separación de Paola Olmedo, la hermana de Terelu Campos ha vuelto a su puesto de trabajo.

Un regreso delicado si se tiene en cuenta que en dicho formato de Telecinco trabaja junto a su hijo, quien forma parte del control del programa. "Volver a casa, aunque las condiciones no sean las mejores, siempre es alentador", ha expresado la hija de María Teresa Campos al comenzar la emisión.

Borrego ha hecho entonces referencia al cercano puesto de trabajo de José María al suyo en esos momentos: "Saber que tu hijo está a unos metros y no verle, para mí no es agradable. No tengo ningún problema en mirarle a la cara, saludarle, y mirarle a los ojos".

Así, en cuanto a un posible encuentro con José María, la colaboradora ha manifestado: "Mi reacción sería totalmente normal, lo que no quiero es ponerle en una situación complicada a él. Jamás lo he hecho, aunque él si me ha puesto en una situación complicada a mí".

Carmen Borrego ha explicado, calmada, cómo fue su despedida antes de partir a Supervivientes, y la situación tan normal que había en su familia, sin indicios de que su hijo tuviese problemas en su matrimonio. Sin embargo, ha revelado que puede imaginarse alguna causa del conflicto de José María con ella: "Me he preguntado muchas veces el por qué, tengo una ligera idea, pero no quiero hacerla pública".

Carmen Borrego cuestiona el amor de su hijo

"Una, aunque tenga dolor, no deja de ser madre de un día para otro", ha manifestado la colaboradora, asegurando que no va a contribuir a hablar mal de su "hijo ni de su mujer"..

"Yo creo que mi hijo no me quiere bien. Es difícil que diga que no me quiere, pero ya hace unos meses que se vio que teníamos problemas", ha explicado en el espacio de Telecinco. Asimismo, ha añadido: "Yo he sentido muchas en mi vida que mi hijo no me quería bien y lo he sufrido, pero lo he consentido y tapado".

Por esta misma línea, se ha vuelto a desvincular de ser la responsable de los conflictos con la prensa de José María y Paola, pese a que ellos le hagan responsable. "No soy nada rencorosa, el odio no entra en mi vida. Así me educó mi madre", ha dejado claro la tertuliana en cuanto a los ataques que ha recibido de José María.

Asimismo, ha asegurado que su familia, "que es muy grande", "está orgullosa" de ella. También ha dejado claro que siempre ha mantenido al margen a su hijo de los medios, desmintiendo así todas las acusaciones que ha recibido de este.

Por otro lado, la colaboradora ha desvelado sus impresiones sobre la exclusiva de su hijo: "Yo creo que pensaban que iba a volver más tarde de Supervivientes, por eso dieron la entrevista".

Una posible reconciliación

Carmen Borrego también ha sido clara en que ella nunca ha "cerrado la puerta": "Todas las crisis se pueden solucionar. Con amor se puede solucionar, y yo lo tengo, no sé si ellos a estas alturas también".

A su vez, la colaboradora ha asegurado, al igual que Terelu, que "lo peor está por llegar": "Me conocen y yo todavía no me he roto, y me tocará romperme".