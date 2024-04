Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, huye de la prensa tras la polémica entrevista de su suegra

La entrevista que, en exclusiva, han concedido José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y su mujer, Paola Olmedo, a la revista Semana ha generado un gran revuelo en nuestro país. La pareja ha anunciado su separación y, además, han culpado de sus problemas conyugales a la colaboradora de televisión.

Así, el pasado jueves, Carmen Borrego, a su vuelta de Supervivientes, descubría las duras palabras que le ha dedicado su hijo y, sin embargo, se mostraba implacable al afirmar que ahora se siente "más libre".

Este viernes, un equipo de Vamos a ver encabezado por la reportera Lucía López se ha desplazado a las puertas del negocio que Paola tiene en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con el objetivo de tratar de hablar con ella.

Sin embargo, cuando la mujer ha llegado, ha aparcado y ha bajado del coche hablando por teléfono y haciendo gestos a la reportera indicando que no iba a hablar con ella. Sin responder a nada, ha entrado en su negocio: "Le he preguntado si quería salir, me ha dicho que no quiere saber nada, que no va a contestar a nada".

Pese a esto, el semblante de Paola ha cambiado cuando la reportera le ha preguntado por la entrevista que concedió Carmen Borrego en el plató de Supervivientes: "El rostro serio que tenía le ha cambiado a una sonrisa y ha dicho que no iba a contestar nada". Incluso, la mujer ha decidido bajar la persiana del escaparate para evitar que los medios captasen lo que pasaba en el interior del local.