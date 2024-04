Joaquín Prat manda su apoyo a Carmen Borrego tras la exclusiva de su hijo: "Te esperamos aquí, en tu sitio de colaboradora"

El regreso de Carmen Borrego a España tras su paso por Supervivientes ha generado una gran polémica en nuestro país. La colaboradora de televisión tuvo que ser evacuada del concurso tras haberle diagnosticado un cuadro de ansiedad aguda que le impedía adaptarse a las condiciones de los Cayos Cochinos.

Sin embargo, a su vuelta, la hija de María Teresa Campos se ha encontrado con una noticia que no esperaba: la separación de su hijo, José María Almoguera, y su pareja, Paola; y, además, la entrevista en exclusiva que estos han concedido en la que culpan a Borrego de sus problemas conyugales.

Así, este viernes, Joaquín Prat, desde el Club Social de Vamos a ver, ha querido mandar un mensaje de apoyo a su compañera: "Desde aquí, que sé que está en casa, a Carmen Borrego, todos lo que hacemos este programa le mandamos un beso enorme. Carmen, te esperamos aquí, en tu sitio de colaboradora".

Además, el matinal ha mostrado la reacción de Carmen Borrego tras ver la entrevista de su hijo y sobre la que no podía parar de repetir que era una "vergüenza": "No sé si él dormirá tranquilo, yo, desde luego, sí que lo haré. Me moriré como una gran madre. En este momento me siento más libre".

Por su parte, Terelu Campos, quien acompañó a su hermana en este duro momento, sentenció: "En plenitud de facultades de Teresa, no hubiera tenido nadie cojones de hacer esto".