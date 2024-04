Carmen Borrego responde a las declaraciones de su hijo y su exnuera tras su llegada de 'Supervivientes': "Todo tiene un límite"

Carmen Borrego aterrizó en España tras su abandono por motivos médicos en Supervivientes. El día que se despidió en Honduras, se enteró de la noticia de que su hijo, José María, se había separado de Paola, su mujer y madre de su hijo en común.

Por si fuera poco, durante la noche del jueves se enteró de otra noticia más, que, además, le afectaba directamente. "No sabe nada, porque desde que llegó ha estado aislada en un hotel", explicó Jorge Javier Vázquez. Fue Terelu Campos, la hermana de Carmen, quien le explicó la situación.

"Ayer salió una nueva portada con mentiras, con manifestaciones y declaraciones muy dolorosas", relató Terelu. "Tu hijo ha dado una exclusiva con Paola, donde se dice cosas principalmente de ti que tu hermana considera mentiras", añadió Jorge.

El programa emitió un video con las declaraciones. "Me siento culpable por el daño que le han hecho a Paola, mi madre ha contribuido a la ruptura", explicaba José María a Semana. "Puedes ver a tu nieto sin traer a prensa a casa", se quejaba el hombre.

Además, Paola por su parte, criticaba que Carmen contase a la prensa que iba a ser abuela. "Parte del dinero de esa exclusiva se la di a mi hijo, pero ellos esperaban más", puntualizó Borrego.

"Solo voy a responder que yo por él lo he hecho todo y tengo la conciencia muy tranquila", respondió Carmen al resto de declaraciones. "Todo en la vida tiene un límite", repitió en varias ocasiones. "Me he mandado como madre muchos años, los hijos son injustos", añadió.