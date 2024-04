El esperado reencuentro entre Makoke y Lorena Morlote por fin tuvo lugar en el plató de Supervivientes: tierra de nadie. Y es que la peluquera de los famosos se convirtió en la segunda expulsada del reality, y ya en España tuvo que hacer frente a la escasa defensa que ha hecho de la que era su íntima amiga durante su concurso.

No obstante, Morlote no se defendió en exceso en el plató de Telecinco frente a las acusaciones de la malagueña. Y así lo ha señalado la azafata este jueves en Así es la vida: "Esperaba que Lorena me fuera a pedir perdón".

"Pensé que a lo mejor no se había dado cuenta, que había estado muy a gusto y que había pecado de 'bienqueda' y que iba a asumir esa culpa, pero la vi muy subida", ha expresado la colaboradora.

La malagueña ha recordado que "ya no es amiga por una serie de cosas", pero ha dejado claro que no va a "tener una guerra" con ella. "Ella por su lado y yo por el mío", ha explicado.

La respuesta de Morlote a través de Avilés

Durante la intervención de la malagueña, Lorena Morlote se ha pronunciado en directo a través de un mensaje que le ha enviado a José Antonio Avilés. "Me acaba de escribir, y la Morlote advierte con cortar las veces que la has traicionado", ha lanzado el colaborador.

"Me ha dado un dato que me parece muy importante, y es que va a contar por qué te ofreció 10.000 euros", ha dicho Avilés. Makoke ha explicado rápidamente que se los ofreció si ganaba Supervivientes 2024.

La malagueña se ha dirigido entonces directamente a la peluquera: "Lo triste de esto es que hayas estado muchos años detrás de ir a Supervivientes y al final lo que ha quedado de tu concurso es que eres la amiga traidora de Makoke".