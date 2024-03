Carmen Borrego conoce la noticia del divorcio de su hijo: "Estoy segura de que está sufriendo y no estoy con él"

Carmen Borrego puso fin a su paso por Supervivientes enfrentándose al puente de las emociones, después de verse obligada a abandonar el programa por motivos médicos.

En el último escalón, habló de su papel como madre: "Mis hijos son mi vida. Si tengo que llorar, lloraré, pero no sin decirle a mis hijos que los amo profundamente y a los dos por igual". También explicó que había tenido problemas con su hijo, pero que "no podía vivir sin él".

Al final del puente, Sandra Barneda le dio una noticia inesperada para Carmen: el divorcio de su hijo José María. "¿Esto es verdad?", preguntó Carmen al leer la portada que le tenían preparada con el suceso.

"No sé qué habrá podido pasar, cuando me fui estaban muy bien", confesó Borrego. "Pensaba que él era muy feliz con Paola", añadió. Carmen aseguró que era "una noticia devastadora" y se mostró intranquila con un pensamiento: "Estoy segura de que está sufriendo y no estoy con él".

También mostró preocupación por Paola: "Si necesita algo de mí, siempre me va a tener porque es la madre de mi nieto". Para concluir, deseó que ambos hicieran "las cosas bien por su hijo en común", es decir, su nieto.