José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo se separan tras menos de dos años de matrimonio

La revista Semana ha lanzado en primicia este martes, a través de TardeAR, la información más importante de su portada de la próxima edición: José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo se separan.

Jorge Borrajo, director de la revista, ha dado los detalles de esta ruptura en el programa de Telecinco. "No les va a dar tiempo a celebrar el segundo aniversario de boda", ha apuntado.

"Hace un año hablamos del embarazo de Paola, y ahora hablamos de la separación entre José María y Paola", ha recordado el periodista. Asimismo, ha lanzado: "Estamos a la espera de confirmar que viven separados, y ha sido él el que se ha mudado a otra casa".

En cuanto a la información que tiene Borrego, quien se encuentra concursando en Supervivientes, Borrajo ha aclarado: "Con él no hemos podido hablar de esto, pero hasta lo que Semana conoce, Carmen no sabe nada de esto. Antes de partir a Honduras pasó por casa de José María y Paola, y también sabemos que Paola no estaba presente".

Pese a que el periodista ha dicho que les han asegurado "que no hay terceras personas", la colaboradora Silvia Taulés ha expuesto que una persona cercana a la pareja "le confirma" que sí podría haber otra mujer de por medio: "El hijo de Carmen vive con otra mujer. No me pueden asegurar que sean novios, pero vive con otra chica".