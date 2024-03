Tres concursantes de 'Supervivientes' sufren un curioso tipo de estreñimiento: "¡No lo había escuchado en mi vida!"

"¡Carmen Borrego lleva 14 días sin cagar!", anunció Jorge Javier Vázquez con euforia y humor durante la gala de Supervivientes. El presentador se mostró muy sorprendido al conocer que tanto la periodista, como otras dos concursantes más, tenían un curioso tipo de estreñimiento.

Vázquez aseguró que el diagnóstico había sido certificado por un médico. "¡No había escuchado algo así en mi vida!", exclamó antes de desvelar lo ocurrido. "Tienen estreñimiento social. Existe y no es ninguna tontería", aseguró.

"Al estar rodeadas no cagan, parece que se les ha cerrado el ojete", explicó sin eufemismos la situación, por si algún espectador no lo había comprendido. Aurah Ruiz y Arantxa del Sol también sufrían esta dolencia.

🚨 Ya tenemos un diagnóstico para los problemas intestinales de Carmen Borrego



🏝️ #SVGala3

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/PlO765MeOw — Supervivientes (@Supervivientes) March 21, 2024

Maite Galdeano, que estaba en plató, compartió su experiencia personal: "Me pasó en un reality. Se me puso de un círculo de cemento y no había manera de echarlo. Lo pasé fatal, es horrible".

De esta forma, las concursantes debían sumar al hambre, las condiciones climatológicas extremas, y las demás condiciones de Supervivientes, el no poder evacuar por estar rodeadas de sus compañeros.