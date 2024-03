Lara Álvarez, "en uno de los momentos más ilusionantes" de su vida tras dejar Mediaset: "Tengo propuestas, y no solo de televisión"

Fue el 20 de febrero cuando Lara Álvarez, a golpe de comunicado en redes, anunció que dejaba Mediaset después de 10 años. Y parece que un mes después de la sorprendente noticia, está muy feliz y contenta del momento que está viviendo.

"Estoy... me atrevo a decirte, en uno de los momentos más ilusionantes de mi vida. Me siento una privilegiada", asegura a Europa Press la presentadora, que sostiene que está escuchando propuestas más allá de la televisión, pues se le están abriendo puertas que "no podía ni imaginar".

"(Estoy tomando) decisiones muy importantes en mi vida, pero sobre todo de elegir entre opciones diversas, ¿sabes? Y esto, para mí, creo que es el mayor privilegio que puede tener un profesional", opina la periodista.

La asturiana defiende que tiene una "relación muy buena con Mediaset" y no es que haya roto con ellos: "Los intereses de evolución de mi carrera profesional por parte de Mediaset y los míos no van en la misma línea. Que esto no significa que haya ningún conflicto".

Por ello, dejó el grupo de comunicación en el que había estado una década para afrontar nuevos retos profesionales, y parece que lo está consiguiendo. "(Hay) oportunidades que estoy valorando con mucha atención porque quiero involucrarme al 300% en ellas y quiero meterme de lleno", revela Lara Álvarez. "Propuestas hay, y no solo de televisión".

Aun así, parece que hay algo en lo que, de momento, no se ve, y es concursando en un reality que conoce tan bien como Supervivientes: "El valor que los concursantes tienen, no lo tengo. A día de hoy no lo tengo, oye, ¿qué sabe el futuro?".