El apodo con el que Arantxa del Sol ha rebautizado a Carmen Borrego tras su última discusión en 'Supervivientes'

Aunque parecía que comenzaban a limar asperezas, Carmen Borrego y Arantxa del Sol han vuelto a protagonizar un duro enfrentamiento durante la gala del jueves de Supervivientes, en la que también se vivieron otros momentos de alta tensión después de la expulsión de Rocío Madrid.

Y es que a la hija de María Teresa Campos no le ha sentado bien que la mujer de Finito de Córdoba se posicione al lado de Ángel Cristo Jr., a quien, a tan solo 15 días desde que arrancó su aventura, ha llegado a calificar como "psicópata" y se ha convertido en su mayor rival dentro del concurso.

Sin embargo, fue Jorge Javier Vázquez el artífice de que todo saltara por los aires, después de mostrarles un vídeo a las concursantes en el que la exmodelo dejaba clara su postura a este respecto. "Tengo que aguantar todo el rato que me diga que si él me manipula, que si no me posiciono. Yo le he dicho a Ángel muchas veces cuando algo de lo que ha dicho no me ha parecido bien", expresó Arantxa en el vídeo, ante la atenta mirada de la tía de Alejandra Rubio, desde la Palapa.

"Todo el rato Carmen quiere que me posicione, cosa que Ángel nunca me ha pedido. Tiene muy mala boca y mucho veneno dentro. Y conmigo ya no, se acabó", le aseguró a Kike Calleja, compañero en la playa vecina, al tiempo que sacó a relucir su nuevo apodo para la excolaboradora de Sálvame. "Ya he visto cosas la otra noche que nadie me defendió y todo el mundo se acerca al sol que más calienta. Nadie puede decir nada de la Madre Superiora", señaló.

Un mote que, si bien ha sido aplaudido por el público del plató, no ha tardado en recibir una réplica de la hermana de Terelu Campos, en directo. "Buf. Y luego dice que somos los demás los que vamos por detrás", murmuró, tan pronto finalizó el vídeo. Asimismo, Borrego no dudó en defenderse, diciendo: "Yo no insulté a nadie, simplemente dije que era de la alta sociedad porque hay veces que no se haya en el concurso. Aquí somos todos concursantes iguales", concluyó.

Ante este giro de los acontecimientos, Arantxa del Sol explicó que en el reality "todo cambia cada día". "La convivencia va salvando todos estos obstáculos y los conflictos. Y hoy mi relación con Carmen...", aseguró, antes de ser interrumpida por Carmen, quien le corrigió llamándose "Madre Superiora". "La Madre Superiora no tiene nada que ver con la semana pasada", terminó diciendo la exmodelo.