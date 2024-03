Sonsoles Ónega habla de la evolución de su amistad con la reina Letizia: "Sigue siendo la misma que cuando nos conocimos en CNN+"

La reina Letizia tiene en la periodista Sonsoles Ónega a una de sus más fieles amigas. Ambas se conocieron en CNN+, en 1999, donde trabajaron juntas.

Desde entonces, su relación no ha cambiado, al contrario de lo que se podría pensar viendo el vuelco que dio la vida de Letizia a principios de los 2000, cuando conoció al entonces príncipe Felipe, hoy Felipe VI.

La periodista Pilar Vidal ha entrevistado a Sonsoles Ónega en Dramma Queen, su pódcast de ABC, y le ha preguntado sobre un asunto que suscita mucha curiosidad: ¿Es fácil ser amiga de una reina?

"¿Sabes lo que pasa? Es que no ha cambiado nada desde que nos conocimos en CNN+, no ha cambiado nada", se ha sincerado la presentadora de Antena 3. "Otra cosa es que se haya adaptado a sus circunstancias profesionales o personales, pero la persona sigue siendo la misma. Me creerán o no me creerán, pero es lo que yo siento. Con lo cual, la relación no ha cambiado", ha añadido.

No obstante, Ónega confiesa que, en su calidad de periodista y amiga de Letizia, sí prefiere andar con pies de plomo cuando habla de ella. "Profesionalmente, hay veces que me pronuncio menos de lo que querría, es como cuando me preguntaban por mi padre [el periodista Fernando Ónega], que lo elogio menos de lo que querría porque no voy a resultar creíble. De esta manera, también con ella, probablemente, sea un poco más cuidadosa en las opiniones porque corro el riesgo de hacerle más daño que otra cosa, de no resultar creíble, y eso es una cosa que a mí me preocupa", ha explicado.