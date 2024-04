La mujer de Kike Calleja, sobre su alianza con Carmen Borrego en 'Supervivientes': "Mi marido es amigo antes que concursante"

El paso de Kike Calleja por Supervivientes ha sido una de las grandes sorpresas de la edición. Después de 32 días, el concursante fue expulsado el domingo por la audiencia y, en las próximas horas, volverá a pisar España.

Este lunes, su mujer, Raquel Abad, ha visitado el plató de Vamos a ver, desde donde ha comentado cómo ha sido el paso de su pareja por el reality de Telecinco: "Ojalá estuviera ya aquí. Estoy muy contenta porque aunque no ha sido el mejor de las pruebas, lo ha hecho muy bien. No se ha quejado, lo ha hecho todo, siempre positivo, cómo hablan sus compañeros de él... Además, ha dado grandes titulares".

Asimismo, la mujer ha destacado que está orgullosa de su marido: "Le daba miedo que le fallase la cabeza y no aguantase, ese era su mayor temor".

Además, Raquel ha comentado qué le ha parecido la alianza del periodista con Carmen Borrego: "No le ha venido bien ser del team Borrego, pero mi marido es amigo antes que concursante. Solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia las Campos porque quieren a Kike mucho".

Finalmente, respecto a si Carmen Borrego ha podido tener algunos privilegios durante su paso por los Cayos Cochinos, Raquel Abad ha preferido no mojarse: "Yo no soy nadie para decir si ha tenido privilegios o no porque no he sido concursante. Eso lo tendrían que decir sus compañeros".