El martes 9 de abril dará comienzo, en Tailandia, el juicio que decidirá el futuro de Daniel Sancho, acusado de asesinar, descuartizar y ocultar el cadáver del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Unos crímenes por los que la Fiscalía ha pedido la pena de muerte para el español.

Este lunes, Vamos a ver ha podido hablar en directo con Juan Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, que ha explicado que tanto la Fiscalía como la acusación particular apuntan a que se trata de un asesinato con premeditación.

"Nosotros, como abogados españoles, no podemos litigar aquí. Lo que estamos haciendo es acompañar, asesorar y aconsejar a la familia de Edwin Arrieta. Fuimos los que contratamos al primer despacho de abogados de Bangkok para que se pudieran personar. Hay una nueva representación letrada y nosotros la aconsejamos", ha señalado Ospina.

"Hemos venido a centrarnos en las conclusiones de la Policía y que han sido corroboradas por el ministerio fiscal. Por lo tanto, vamos de la mano del ministerio, apuntando que estamos ante un asesinato premeditado. Daniel Sancho vino con la idea preconcebida a Tailandia y las pruebas que se van a enseñar son bastante claras. Nosotros no vamos a aportar ningún testigo", ha agregado el abogado.

Asimismo, Juan Ospina ha explicado: "Entendemos, tras estudiar el informe policial, que todo se ha realizado conforme a la legalidad de este país y que la supuesta declaración que hizo Daniel Sancho ante la Policía consideramos que es válida y viene cuando están en la habitación del hotel, es la propia policía la que le pregunta qué ha ocurrido ahí".

Finalmente, el letrado de la defensa ha apuntado: "En las sesiones del juicio, la familia no tenía la visa y propusimos su testimonio en octubre con la expectativa de que pudiese hacer la declaración, pero finalmente no se puso. Se planteó la videoconferencia y se descartó. La familia lo aceptó y lo único que buscábamos era aportar el lado más familiar. No ha podido ser, pero todo los elementos que queríamos apuntar del daño económico lo hemos aportado. Aquí, en Tailandia, se discuten unos hechos probados con asesinato premeditado, pues puede derivar a una cadena perpetua o pena de muerte".