Gonzalo Miró acude "resacoso" a 'Espejo Público': "No sé si sabes que ya estamos en directo"

Tras la sección dedicada a los temas políticos y de los sucesos, Espejo Público ha dado paso a la segunda parte de su programa, en la que tanto Susanna Griso como el resto de colaboradores pasan al sofá y tratan algunos temas más distendidos.

Así, este bloque ha comenzado con Mariló Montero consultando su teléfono móvil para, justo después, comenzar a reír sin poder parar. Una situación que el programa ha tenido que explicar.

Durante la pausa para publicidad, Gonzalo Miró había confesado a sus compañeros que no se encontraba demasiado bien y, por ello, había tratado de remediarlo tomando algún tipo de fármaco.

De esta manera, tras la pausa publicitaria, Susanna Griso ha preguntado a Montero por qué se estaba riendo, a lo que esta ha respondido: "Pues que he encontrado una noticia para Gonzalo: Ibuprofeno y carne a la brasa, una interacción que no funciona".

Puesto que Gonzalo Miró no quería que los espectadores supieran su estado, se ha dirigido a Mariló para decirle: "No sé si sabes que hemos empezado ya", a lo que la colaboradora ha respondido que lo sabía, pero que no podía parar de reír.

Al ver que los espectadores podrían no estar entendiendo nada de lo que ocurría en el plató, Susanna Griso ha desvelado el secreto de su compañero: "Gonzalo viene resacoso". Una confesión que ha supuesto que el resto de colaboradores estallen en carcajadas mientras Miró amenazaba, entre risas, con marcharse del programa: "Venga, hasta luego. Hasta mañana".