Tensión entre Afra Blanco y Ruiz-Jarabo: "Si Franco no hubiera existido, Pedro Sánchez lo habría inventado para hacer campaña"

La visita de Pedro Sánchez a Cuelgamuros, conocido hasta hace poco como el Valle de los Caídos, para conocer el estado del trabajo de los forenses encargados de exhumar a las 160 víctimas cuyos restos han sido reclamados por sus familiares, ha generado una queja de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

La citada asociación ha elevado una queja exponiendo que los familiares de las víctimas no tienen permitido acceder al lugar. La respuesta del Ejecutivo, sin embargo, no ha sido otra que invitar a los familiares de las personas enterradas.

Este jueves, desde el plató de Espejo Público, el periodista Antonio Martín Beaumont ha señalado que "un presidente del Gobierno que se baja del avión en una gira por Oriente Próximo y se baja en Cuelgamuros llevándose las cámaras de la Moncloa para publicitar todo un reportaje cuando empieza la campaña electoral del País Vasco se puede interpretar de muchas maneras. A mí me parece un mensaje político claro".

"Justo que, además, lo hagan coincidir con esas leyes que hay en Castilla y León y cuando Sánchez está agudizando palabras que se usaban en el Holocausto como la de 'revisionismo'... Se quiere convertir en el paladín de la lucha contra los grandes extremos del mundo. Casi todas sus campañas electorales las ha comenzado así, con el comodín de Franco", ha agregado el colaborador del matinal de Antena 3.

Unas palabras que no han sentado nada bien a Afra Blanco, quien ha señalado que, a su parecer, es lógico que las campañas electorales se inicien de esta manera porque "existe cierto riesgo de involución en el reconocimiento por la verdad". Además, la activista ha apuntado que, a su modo de verlo, la decisión de que los familiares asistan a las exhumaciones ha sido todo un acierto.

Por su parte, el exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, ha destacado que el derecho de los familiares a ver las exhumaciones ha llegado tarde y "tras la inmoralidad del presidente Sánchez de presentarse allí cuando se estaba prohibiendo ver a las víctimas": "Esta es la parte inmoral, la utilización política de esta cuestión. La parte cómica es que si no hubiera existido el franquismo y el general Franco, Pedro Sánchez los hubiera inventado para hacer campaña".

Alterada, Afra Blanco no ha dudado en responder a su compañero de debate: "Esto no lo respeto. Decir que una democracia genera una dictadura me parece una auténtica aberración. El marco conceptual viene a coalición de unas leyes. Quien ha metido en la campaña la dictadura y a Franco es el PP con las leyes de la concordia".