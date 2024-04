Gustavo, chófer de María Teresa Campos: "No mantengo relación con sus hijas, no he tenido ni una sola llamada de ellas"

A pesar de que María Teresa Campos los unió como una verdadera familia, el que fuera su chófer durante 30 años no está pasando por su mejor racha en relación con sus 'hermanas', Terelu y Carmen Borrego. Así se manifestó en el programa Fiesta del pasado sábado. "En este momento no me siento hermano de Terelu y Carmen. Cuando salgo de GH VIP no tengo ni una sola llamada de ellas. Eso me duele. Veo la relación de Terelu con Kike Calleja (concursante de Supervivientes) apoyándole y yo no he recibido ninguno. No he tenido ningún mensaje, ningún ápice de cariño. Eso sí me ha molestado", desveló Gustavo Guillermo en el espacio de Telecinco. Añade Gustavo que tiene "una herida abierta" y que no mantiene relación con ellas.

No dijo eso Terelu el viernes 5 (un día antes) en ¡De viernes!' . En concreto, no dejó de repetir que Gustavo era su hermano e invitaba a los colaboradores del programa a preguntarle sobre algunas cuestiones debido a todo lo que habían vivido juntos.

María Teresa Campos consideraba un hijo a su chófer. ARCHIVO

Pero él insistió en su malestar: "Fue el bautizo del niño (el nieto de Carmen Borrego) y a mí nadie me invitó. Estoy totalmente apartado de la familia". Ante esto, el invitado del programa de Telecinco es también consciente de que las hermanas tuvieron "cierto grado de desconfianza" hacia él a raíz de las acusaciones en Sálvame de grabaciones de conversaciones, tras las que estaría él.

Admite que tiene mejor relación con Carmen Borrego que con Terelu y califica las declaraciones que ha hecho sobre ella su hijo, José María Almoguera, de "desafortunadas".

"No creo que Carmen se merezca lo que ha dicho José. Creo que está influenciado por su mujer Paola. Yo he vivido la relación de madre e hijo. Muchas veces discutían y hacían las paces. Ha sido un niño bueno, pero ha estado en rebeldía con su madre", incide y deja muy claro que la colaboradora de televisión ha sido muy buena madre. Por otro lado, también cree fervientemente que lo que busca el nieto de María Teresa Campos es reconquistar a su exmujer.

Gustavo 'el chofer' y su pareja, Ainhoa, tras ser expulsado de 'GH VIP'. Mediaset

Respecto a María Teresa Campos, "le vi dos veces (a su nieto) en el último año visitarla". Recalca que siempre fue el nieto favorito porque fue el primero. "Desde pequeño fue muy gracioso y entrañable. María Teresa se desvivía con él. Cada uno hace lo que le sale del corazón. María Teresa Campos no hubiera permitido muchas cosas. Ella tenía una sobreprotección sobre todos nosotros", aseguró.

A pesar de que dice no mantener ninguna relación con ellas, sí ha podido hablar con Carmen Borrego en las últimas horas. En concreto, ha relatado que la hija de María Teresa Campos se siente muy fuerte: "Me dijo que estaba entera. Tú sales de un reality y te derrumbas emocionalmente con cualquier cosa. Ella me ha garantizado y me ha asegurado que no sabía nada de la separación. Estoy seguro de que al final llegarán a un acuerdo y harán las paces", afirmó.