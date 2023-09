Ana Terradillos critica la falta de autoridad de los profesores: "A mí me quitaron el maquillaje con un estropajo y no pasó nada"

La difusión de imágenes creadas con inteligencia artificial en la que se podía ver a niñas desnudas, sumado a la denuncia de una pequeña de seis años por las agresiones sexuales continuadas por parte de otros tres compañeros de clase de la misma edad han generado una gran conmoción en nuestro país.

Así, todos los programas informativos se han hecho eco de ambos casos y de la peligrosidad del mal uso de la tecnología en los menores y, en muchas ocasiones, la falta de control por parte de los adultos.

De esta manera, los colaboradores de La mirada crítica han apuntado que antes no pasaba nada por castigar a los niños en el colegio, donde los profesores eran la máxima autoridad en el centro escolar. Sin embargo, actualmente, tal como han señalado los tertulianos, los padres impiden que los maestros impongan su autoridad.

Por su parte, Ana Terradillos, presentadora del matinal de Telecinco, ha rescatado un episodio de su infancia: "A mí me han quitado el maquillaje con un estropajo y he salido perfectamente. No estoy tarada y soy bien maja. Con doce años, la monja te veía maquillada y te lo quitaban así y a mí no me pasó nada".