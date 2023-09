La agresión sexual a una niña de seis años por parte de tres compañeros de colegio de su misma edad se ha convertido en uno de los sucesos más estremecedores de nuestro país. Tal como relató la pequeña, todo sucedía durante el recreo del pasado curso.

Este martes, Vamos a ver ha podido hablar en directo con dos miembros de la Asociación Contra el Acoso Escolar, quienes han denunciado, además, que el centro se pusiera de perfil ante los casos de acoso y agresión en el colegio.

La niña explicó que los tres menores, de seis años, la arrastraban cogiéndola por los brazos y las piernas y, tras unos setos, la agredían. Le bajaban la ropa interior y le dañaban salvajemente las partes íntimas con piedras, arena e, incluso, con las uñas.

Desde el plató del matinal, Patricia Pardo ha apuntado: "No me gustaría nada restarle importancia a este suceso porque me pongo en el lugar de los padres. En esta sociedad tenemos dos problemas muy importantes como son la hipersexualización de la infancia y el tema del acoso escolar porque no se hace lo suficiente".

"Pero, lo siento, tildar de agresores sexuales a niños de seis años no lo comparto. Que no se me entienda mal porque muestro toda la solidaridad con estos padres, pero este asunto debe tratarse con educación porque es un asunto de comportamiento infantil hipersexualizado. Son protagonistas infantiles y son niños de seis años a los que no podemos ponerles unas esposas y llevarlos a Soto del Real, hay que reeducarlos", ha agregado Pardo.