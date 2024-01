TardeAR ha comenzado su emisión de este lunes con la última polémica que golpea al cartel de la Semana Santa de Sevilla de este 2024. Y el programa se ha mostrado a favor de la propuesta artística y religiosa.

"El cartel es bellísimo y clásico. A mí no me ha sorprendido para nada", ha defendido Carolina Ferre, asegurando que es "un Cristo resucitado". Por su parte, Bea Archidona ha defendido que "muestra la muerte": "Cuando se fallece aparece una cara serena, como esta".

Por otro lado, Susana Díaz se ha pronunciado como sevillana: "Los sevillanos tenemos un puntito rancio en las tradiciones, y aquí ha aflorado, pero el cartel es bellísimo".

Por último, Ana Rosa Quintana ha lanzado su clara opinión: "A mí, el cartel, me encanta". "Este es distinto", ha apuntado la presentadora del programa de Telecinco.

En cuanto a la imagen de Jesucristo en el cartel, la conductora ha defendido: "Nadie sabía cómo era Cristo, pero hemos visto en todas las películas que era espectacular y guapísimo".

Además, ha resaltado la labor del creador de este "cristo resucitado": "Se critica a un artista al que le das libertad con lo que crea, con respeto a las cofradías".

Las palabras del autor

TardeAR ha hablado con el artista que ha creado el cartel, Salustiano García, quien ha defendido su obra junto a su hijo Horacio, el modelo que ha posado para representar al Cristo.

"Yo tenía 12 años cuando mi hermano murió [...] yo estaba aterrado, pero vi su cara llena de paz y belleza, y realmente me recordó a Cristo yacente", ha contado el autor de la obra. "Deseché representar la muerte, y opté por representar la vida y la esperanza", ha defendido.

"La obra tiene polémica, pero lo que dicen es que es bello, así que gracias", ha defendido el modelo. El programa de Telecinco ha emitido la declaración de un retractor del cartel, y sus palabras han sacado una carcajada en su creador.

Y es que Pablo Hertfelder, presidente de IPSE (Instituto de Política Social) ha asegurado que el cartel vulnera los derechos religiosos. "No hay ningún elemento inventado por mí, me he basado en siglos de historia", ha defendido Salusiano García.