Los cinco suplementos naturales que favorecen el sueño y mejoran tu descanso

La alimentación y el descanso son los dos pilares básicos que sustentan un estilo de vida saludable. A veces, es necesario consumir suplementos naturales que ayuden a conciliar el sueño y mejoren nuestro tiempo de descanso. Ya que, últimamente en España nos vemos envueltos en una vorágine rutinaria que dificulta descansar lo suficiente y adquirir los nutrientes necesarios para prevenir diversas enfermedades y mantener en buen estado nuestro sistema inmunológico.

¿Cómo afecta el insomnio a la salud?

No descansar como deberíamos puede convertirse un problema crónico que nos coloca en una situación de riesgo ante enfermedades cardiovasculares y diferentes trastornos mentales. Además, el insomnio produce un aumento de peso significativo que en muchas ocasiones deriva en obesidad y falta de autoestima. Puesto que, mientras dormimos, el cuerpo libera hormonas que favorecen la reparación de células y regulan nuestra energía, se trata de cambios hormonales que afectan directamente al peso corporal. Las personas con insomnio tienden a tener problemas de ansiedad y estrés, estas sensaciones irritantes les impiden conciliar el sueño con normalidad, convirtiendo la situación en una especie de círculo vicioso. Según la Sociedad Española de Neurología más de 4 millones de adultos padecen insomnio crónico en nuestro país.

El origen el insomnio varía según el paciente, este trastorno del sueño puede deberse a problemas psicológicos, pero también es posible que encontremos su origen en la existencia de ciertas enfermedades como el hipotiroidismo. Por esta razón, ante problemas crónicos a la hora de dormir, es importante acudir a un especialista. Casi el 10% de las personas en nuestro país consume medicamentos de forma diaria para lograr dormir. Antes de recurrir a este tipo de medicación, que en muchas ocasiones puede causar dependencia, existen otras formas de combatir la falta de sueño, como evitar el uso de pantallas hasta dos horas antes de ir a la cama, crear un entorno calmado y libre de ruido visual para el descanso y realizar ejercicios de respiración o consumir suplementos de origen natural, estas indicaciones han sido garantizadas por la ciencia.

Suplementos naturales para dormir mejor

1. Melatonina : Nuestro cerebro produce de forma natural la melatonina, concretamente esta hormona se origina en la glándula pineal, una de las estructuras cerebrales encargada de regular los ritmos circadianos. Además de la regulación del sueño, la melatonina está presente en otros procesos fisiológicos, como la regulación de la temperatura corporal y el apetito, o el deseo sexual y los ciclos reproductivos.

Una investigación publicada en PLOS ONE, analizó 19 estudios en los que participaron más de 1600 personas. La mitad de los participantes tomó suplementos de melatonina, y durmieron hasta ocho minutos más por fase de sueño, en comparación con aquellos que no tomaron ningún tipo de suplemento. Por otro lado, los investigadores descubrieron que la calidad del sueño también aumentaba gracias a la melatonina.

Por tanto, consumir complementos de melatonina natural conlleva a un estado de relajación, reduce el tiempo de conciliación del sueño, atenúa los desfases horarios y mejora la calidad del sueño. Todas estas consecuencias repercuten muy positivamente en la calidad de vida de las personas, especialmente si existieron problemas previos de insomnio.

2. Infusión de Pasiflora: También conocida como flor de la pasión, la pasiflora es originaria de Sudamérica, y ha sido usada para mejorar el sueño y favorecer el descanso desde tiempos inmemoriales. Además, también se ha usado para calmar dolores musculares. El consumo moderado de infusiones de pasiflora ayuda a combatir el insomnio, el nerviosismo e incluso, la depresión.

Esta planta medicinal destaca por sus propiedades ansiolíticas y relajantes, que además de ayudarnos a conciliar el sueño mejora notablemente el aspecto de la piel.

Colchón y osito de peluche Pixabay/congerdesign

3. Valeriana: La valeriana es un recurso muy recomendado por fisioterapeutas y otros profesionales del mundo de la salud a la hora de mejorar la calidad del sueño de sus pacientes. También conocida como Hierba Gatera, además de ser usada para favorecer un descanso separador, se utiliza para apaciguar los nervios y los episodios de estrés. La raíz de esta planta posee efectos sedantes, con la capacidad de relajar la musculatura sin ningún tipo de efecto aditivo, a diferencia de los fármacos. Estos principios activos presentes en la raíz de la valeriana mejoran la calidad del sueño, produciendo un efecto muy beneficioso para las personas con trastorno de ansiedad o estrés.

4. Suplemento natural de creatina: Se trata de un recurso muy utilizado en el mundo deportivo con el fin de aumentar la masa muscular y la fuerza. La creatina produce un efecto positivo para el descanso, ya que promueve la restauración de la energía cerebral, mejorando así los patrones de sueño. Se trata de un compuesto natural formado por tres aminoácidos: glicina, metionina y arginina, se encuentra en nuestro organismo de forma innata. Las carnes rojas y algunos pescados, como el arenque o el atún nos aportan un extra de creatina. Existen multitud de opciones para tomar este suplemento, hay que hacer un consumo responsable del mismo y elegir la opción más natural.

5. Ginkgo biloba: Se trata de una árbol que tiene más de 290 millones de años de historia, y tristemente ahora se encuentra en estado de deforestación. Se ha utilizado tradicionalmente para tratar problemas circulatorios y diferentes dolencias.

Estudios recientes han demostrado la eficacia del Ginko biloba para tratar diferentes tipos de demencias, incluida la enfermedad de Alzheimer. Consumir esta planta a modo de infusión o suplemento natural antes de dormir, reduce el estrés acumulado, aumenta la relajación y propicia el sueño reparador. Actualmente, se están investigando muchos de los efectos que puede llegar a producir, de momento, los resultados obtenidos son bastante prometedores.

Referencias

Meta-Analysis: Melatonin for the Treatment of Primary Sleep Disorders (2013) https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0063773

Insomnio. Mayo Clinic https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/insomnia/diagnosis-treatment/drc-20355173

Los beneficios de dormir. Por qué hay que descansar bien durante la noche. (NIH) https://salud.nih.gov/recursos-de-salud/nih-noticias-de-salud/los-beneficios-de-dormir

Treatment effects of Ginkgo biloba extract EGb 761® on the spectrum of behavioral and psychological symptoms of dementia: meta-analysis of randomized controlled trials (2021) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28931444/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.