Por qué la psoriasis severa aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Se estima que, globalmente, la psoriasis afecta a cerca de 125 millones de personas; un millón de ellos viven en nuestro país, según la Academia Española de Dermatología y Venereología.

Además de los propios síntomas de la enfermedad, que de por sí pueden impactar de manera significativa la calidad de vida, existen evidencias de que la condición puede afectar de manera negativa al riesgo y desarrollo de otras patologías. Notablemente, existen razones para pensar que estos pacientes tendrían un mayor riesgo cardiovascular que la población general.

Conexiones entre psoriasis y enfermedad cardiaca

Así lo explica en un artículo publicado por el Portal de Noticias sobre salud Medical News Today el profesor de dermatología de la Universidad de Pennsylvania Joel Gelfand, que detalla que "existen muchas conexiones del estilo de vida, la genética o inmunológicas entre la psoriasis y la enfermedad cardiovascular".

"Cuanto mayor sea la extensión de la psoriasis en la piel, es mayor el riesgo que tiene el paciente de un ataque cardiaco, un ictus o de morir", añade este experto.

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista científica Journal of Investigative Dermatology, ha querido indagar en los mecanismos concretos que relacionan las dos patologías, indagando en la incidencia en los pacientes de un fenómeno llamado disfunción microvascular coronaria.

Disfunción microvascular coronaria

La disfunción microvascular coronaria (CMD, por sus siglas en inglés) es un problema que afecta a los vasos sanguíneos microscópicos que proveen de sangre al músculo cardíaco y que, a menudo, aparece en personas con diversas enfermedades de naturaleza inflamatoria.

Debido precisamente a que afecta a los vasos sanguíneos más pequeños, la mayoría de los procedimientos médicos estándar tienen problemas para detectarla. Por ello, en este trabajo los autores emplearon una medida de lo que se conoce como reserva de flujo coronario: la cantidad en la que puede aumentar el flujo sanguíneo a la arteria coronaria durante el esfuerzo. Una persona sana tiene valores entre 3 y 6; una medida inferior a 2,5 indica o bien CMD o bien enfermedad coronaria.

En base a esto, los investigadores tomaron datos de 448 pacientes de psoriasis, y encontraron que el 31% de ellos tenía una reserva de flujo coronario inferior a 2,5 sin signos de enfermedad coronaria, lo que apunta a que padecen CMD.

Asociación con la gravedad de la psoriasis

Interesantemente, la duración y la gravedad de la psoriasis se relacionaba de manera directa con la CMD. Si tenemos en cuenta que la CMD es especialmente prevalente en otras condiciones inflamatorias, estos resultados constituyen una nueva evidencia que apoya la teoría de que la CMD es resultado de la inflamación sistémica.

Coincidentemente, este análisis no encontró asociación entre la CMD y los factores de riesgo cardiovasculares convencionales, como el tabaquismo, los niveles lipídicos en la sangre o la diabetes de tipo 2.

En base a todo esto, los investigadores concluyen que es posible que los niveles altos de CMD probablemente contribuyen a los peores pronósticos cardiovasculares observados en los pacientes con psoriasis, independientemente de otros factores de riesgo cardiovasculares que puedan concurrir en ellos.

Referencias

Tim Newman. Why people with severe psoriasis have a higher risk of heart disease. Medical News Today (2024). Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/why-people-with-severe-psoriasis-have-a-higher-risk-of-heart-disease#Coronary-microvascular-dysfunction el 16 de febrero de 2024.

Stefano Piaserico, Evangelia Papadavid, Mauro Alaibac, Francesco Tona, Ignatios Ikonomidis. Coronary Microvascular Dysfunction in Asymptomatic Patients with Severe Psoriasis. Journal of Investigative Dermatology (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jid.2023.02.037

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.