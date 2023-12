Un nuevo estudio asocia la irregularidad en el sueño como un factor de riesgo de los casos de demencia

Se estima que entre un 20 y un 48% de la población adulta de España podría padecer trastornos del sueño, según datos de la Sociedad Española de Neurología. No sólo son problemas que afectan gravemente a la calidad de vida de las personas en el día a día, sino que además están asociados a muchas condiciones crónicas graves de diferente naturaleza.

Precisamente, en esta línea un nuevo estudio publicado en la revista académica Neurology ha encontrado una relación entre los patrones de sueño muy irregulares y el riesgo de desarrollar demencia

¿Cómo influyen los patrones de sueño en la demencia?

A menudo, las investigaciones al respecto se han centrado más en la relación que existe entre el número de horas dormidas y el riesgo de demencia; de hecho, ya existe abundante evidencia que ha relacionado tanto las cantidades de sueño deficientes como las excesivas con diversos incrementos en las probabilidades de padecer la condición. De la misma manera, un creciente número de trabajos está explorando las relaciones que existen entre la calidad y la fragmentación del sueño a lo largo de la vida y las enfermedades neurodegenerativas.

Concretamente, en este caso los autores se fijaron en la regularidad del sueño: la constancia con la que uno se acuesta y se despierta a la misma hora cada día. Para ello, tomaron datos una gran cohorte de 88.094 personas residentes del Reino Unido con una edad media de 62 años, a las que se realizó seguimiento por siete años de media.

Los participantes llevaron durante siete días un dispositivo en la muñeca para medir sus ciclos de sueño, en base a los que calcularon la regularidad de su sueño (por ejemplo, una persona que se duerme y se despierta exactamente a la misma hora cada día tendría un índice de regularidad del sueño de 100).

Hasta un 53% más de riesgo

Examinando sus datos médicos, encontraron que dentro del grupo 480 personas desarrollaron demencia dentro del período que duró el seguimiento. Al cruzar este fenómeno con las mediciones del sueño obtenidas, observaron vínculos claros entre las puntuaciones de regularidad del sueño y el riesgo de sufrir la enfermedad neurodegenerativa.

La asociación era significativa incluso después de ajustar otras variables, tales como la edad, el sexo y el riesgo genético de padecer alzhéimer. Concretamente, aquellas personas dentro del 5% más bajo en puntuaciones de regularidad del sueño (media de 41) tenían hasta un 53% más de probabilidad de haber sufrido demencia durante el estudio.

Curiosamente, no obstante, las personas que se encontraban dentro del 5% de puntuaciones más altas (media de 71) no mostraron menor riesgo que quienes tenían puntuaciones intermedias (media de 60).

El sueño, vía para prevenir la demencia

Los autores aclaran que esta investigación, por su metodología, no puede establecer causalidad entre los dos fenómenos. Es decir, no puede distinguir si el sueño irregular es el que causa el incremento en el riesgo de padecer demencia o, por el contrario, si es un producto de otro factor que provoca ambas cosas.

Sea como sea, estas nuevas evidencias inciden en la pertinencia de las intervenciones destinadas a mejorar la higiene y los hábitos del sueño de las personas, ya que se cree que podrían ser eficaces como parte de estrategias para la prevención de la demencia.

De hecho, los investigadores subrayan que, de acuerdo con estos resultados, las personas con un sueño muy irregular podrían beneficiarse de mejorar su regularidad incluso sólo hasta valores intermedios, señalando un objetivo que podría ser más asequible para muchos que lograr un alto índice de regularidad.

