La ciencia revela que vivir cerca del tráfico puede provocar demencia

Se calcula que en la actualidad más de 55 millones de personas sufren demencia en todo el mundo y que esta cifra se triplicará en el año 2050. Una incidencia que está impulsando un notable esfuerzo investigador para conocer las claves que originan patologías como el Alzheimer. Un reciente estudio ha ahondado en la relación, apuntada en investigaciones anteriores, entre la denominada contaminación vehicular y dichas enfermedades. Hallazgos relevantes de cara a la prevención.

Uno de los avances más significativos de la investigación reciente sobre la demencia ha sido la identificación de factores de riesgo modificables asociados a la activación de esta enfermedad, y no solo eso sino describirlos a través de las distintas etapas de la vida. El estudio pionero en este sentido se publicó en la prestigiosa revista The Lancet en 2019, conteniendo la relación directa entre la contaminación del aire, entendida como ambiental, exposición al humo del tabaco y al de combustión, y estas patologías neurológicas.

El último estudio publicado ha confirmado que a menos distancia entre nuestra vivienda y las carreteras principales, mayor riesgo de demencia y de alteración de las estructuras cerebrales. Es el resultado de analizar durante más de 10 años la exposición de cerca de medio millón de personas a dosis altas de monóxido de carbono. Los cambios neurológicos constatados en el grupo participante anuncian el Alzheimer incluso antes de que aparezcan los síntomas.

Los resultados publicados en 2019 en The Lancet, Carga global, regional y nacional de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, 1990-2016: un análisis sistemático para el Estudio de la carga global de enfermedades, han abierto líneas de investigación fundamentales para la prevención de estas patologías. El equipo científico responsable agregó tres nuevos factores de riesgo asociados a la demencia: alcoholismo, contaminación ambiental y traumatismos craneoencefálicos.

Estos resultados concluyeron que cerca del 40% de casos de demencia pueden ser atribuidos a 12 factores de riesgo modificables identificados además en distintas etapas del ciclo vital. Antes de los 45 años, los científicos señalaron un bajo nivel de escolaridad. Entre los 45 y los 65 años: pérdida de capacidad auditiva, traumatismos craneoencefálicos, hipertensión, consumo excesivo de alcohol y obesidad. Y a partir de los 65 años: tabaquismo, depresión, aislamiento social, inactividad física, diabetes y contaminación del aire.

La alta prevalencia de la demencia ha puesto el foco en la necesidad de acciones preventivas para, en primer lugar, mejorar la calidad de vida de la tercera edad dada la esperanza de vida actual, y también poniendo el foco en el alto coste sanitario que supone. Según estimaciones de la Fundación Pasqual Maragall, España destina unos 60 millones de euros diarios al tratamiento de estas patologías, lo que se traduce en más de 24.000 euros por persona afectada al año.

