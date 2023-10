Así es la 'vacuna' contra el alzhéimer que está desarrollando una farmacéutica española

La farmacéutica española Araclon Biotech ha anunciado este miércoles a través de un comunicado resultados positivos en los ensayos clínicos de fase 2 de su vacuna ABvac40, un suero pensado para el tratamiento de pacientes con alzhéimer en fases iniciales.

Según explicó la matriz Grifols, estos estudios han arrojado un perfil de seguridad favorable y que la vacuna inducía una respuesta inmunitaria favorable contra su objetivo (el péptido Aβ40, implicado en la génesis de patologías como la angiopatía amiloide cerebral y en la propia Enfermedad de Alzhéimer) e incluso demostró algunos beneficios cognitivos en estos pacientes, cumpliendo por tanto con los hitos primarios y algunos de los secundarios.

Resultados prometedores

El suero de Araclon Biotech tiene un diseño particular, que se dirige exclusivamente a una parte de la molécula del péptido en cuestión (concretamente el extremo C-terminal). Con esto, se busca evitar las reacciones nocivas y complicaciones como meningoencefalitis que se habían observado en algunos prototipos de vacuna contra el alzhéimer.

Por otro lado, el objetivo principal del estudio era determinar el perfil de seguridad, y en principio el experimento no tiene el método adecuado como para dilucidar la eficacia del suero en el ámbito neuropsicológico. Con todo, en las mediciones realizadas el grupo tratado con el suero mostró una reducción de hasta el 38% en la progresión de la enfermedad, lo que sugiere una eficacia potencial de ABvac40 para abordar el deterioro cognitivo propio del alzhéimer.

El ensayo se trata de un estudio multicéntrico, aleatorizado, de doble ciego y controlado con placebo llevado a cabo en 23 centros distintos dentro de la Unión Europea sobre una cohorte total de 134 pacientes, que fueron divididos aleatoriamente para recibir el tratamiento de seis dosis de ABvac40 o placebo.

¿Qué es el alzhéimer?

El alzhéimer es un trastorno neurológico progresivo que genera una atrofia en el cerebro y la muerte de las neuronas cerebrales. Es la causa más frecuente de demencia en todo el mundo y se caracteriza por un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente.

Por tanto, es una afección que origina problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento cuya sintomatología se va desarrollando lentamente y empeorando con el tiempo. Por eso es tan importante detectar las señales de alerta a tiempo.

Por ahora, no existe una cura para el alzhéimer. En su lugar, la mayoría de los tratamientos disponibles se centran más bien en ralentizar en lo posible la progresión de la enfermedad.

Referencias

ClinicalTrials.gov. Safety and Immunogenicity of Repeated Doses of ABvac40 in Patients With a-MCI or Vm-AD. (2023). Consultado online en https://clinicaltrials.gov/study/NCT03461276 el 26 de octubre de 2023.

Grifols. Araclon Biotech presenta en el CTAD resultados positivos de fase 2 de ABvac40, la primera vacuna española contra el alzhéimer. (2023). Consultado online en https://www.grifols.com/es/view-news/-/news/araclon-biotech-presents-positive-final-results-from-phase-2-clinical-study-of-abvac40-alzheimer-s-vaccine-at-ctad el 26 de octubre de 2023.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.